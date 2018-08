Prieš išvykdamas keturių dienų vizito į Lietuvą, B. Netanyahu sakė, kad dabartinė Europos pozicija jo šalies atžvilgiu yra „ne visai draugiška“. „Esu suinteresuotas subalansuoti ne visai draugišką Europos Sąjungos požiūrį į Izraelio valstybę, siekiant užtikrinti sąžiningesnį ir teisingesnį santykį su Izraelio valstybe“, – žurnalistams prieš skrydį į Lietuvą oro uoste Izraelyje sakė premjeras. ES griežtai kritikuoja Izraelį dėl žydų gyvenviečių plėtros okupuotose palestiniečių teritorijose. B. Netanyahu prieš skrydį į Lietuvą sakė, kad kvietimas į Baltijos šalių premjerų susitikimą „atspindi kylantį Izraelio statusą pasaulyje“. Izraelio premjeras teigė esantis suinteresuotas stiprinti ekonominius ir politinius ryšius su Baltijos šalimis. Lietuva tradiciškai yra tarp tvirčiausių diplomatinių Izraelio rėmėjų Europoje, tačiau pastaruoju metu diplomatams vis dažniau tenka laviruoti tarp išsiskiriančių ES ir JAV nuomonių. B. Netanyahu vizito metu žada skirti dėmesio ir Lietuvos žydų istorijai. „Apsilankymas Lietuvoje, aišku, mums primena šlovingą ten gyvavusį judaizmą, primena jo aukštumas ir Holokausto tragedijos gilumas“, – kalbėjo Izraelio premjeras. „Mane tai liečia ir asmeniškai. Mano tėvo ir motinos šeima, tebūnie palaiminta jų atmintis, atvyko iš Lietuvos XIX amžiaus pabaigoje – XX pradžioje. Aš ir tai paliesiu per savo apsilankymą“, – kalbėjo Izraelio premjeras. B. Netanyahu ketvirtadienio vakarą priims Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis, penktadienį prie jų prisidės Latvijos ir Estijos premjerai, taip pat planuojamas atskiras jo susitikimas su prezidente Dalia Grybauskatie. Sekmadienį Izraelio ministras pirmininkas susitiks su Lietuvos žydų bendruomene Vilniaus sinagogoje.

