Po A. Liebermano ir jo partijos „Yisrael Beitenu“ („Izraelis – mūsų namai“) pasitraukimo B. Netanyahu liko su vienos vietos persvara parlamente, todėl dauguma žiniasklaidos priemonių nemato daug galimybių jam išvengti pirmalaikių rinkimų. Tikimasi, kad šis politikos veteranas vėliau penktadienį surengs lemiamas derybas su kitu svarbiu savo varžovu iš dešiniojo sparno –švietimo ministru Naftali Bennettu. Pastarojo religinių nacionalistų partija „HaBayit HaYehudi“ („Žydų namai“) pagrasino pasitraukti, jei negaus A. Liebermano posto. Ugnies nutraukimo Gazos Ruože, kuriuo baigėsi didžiausia nuo 2014 metų karo eskalacija tarp Izraelio ir šią palestiniečių teritoriją valdančio islamistų judėjimo „Hamas“, penktadienį laukia išbandymas palestiniečių demonstracijomis prie sienos, per kurias ankstesnėmis savaitėmis prasiverždavo kruvino smurto. Susitarimą griežtai kritikavo ir pasienio izraeliečių bendruomenės, kurios anksčiau šią savaitę buvo apšaudytos raketomis. Ketvirtadienį demonstracijoje Tel Avive dalyvavo šimtai žmonių, nors B. Netanyahu žadėjo daugiau valstybės pinigų gelbėjimo tarnyboms. B. Netanyahu remiantis nemokamas dienraštis „Yisrael Hayom“ prognozavo, jog premjeras padarys viską, ką gali, kad išvengtų rinkimų, kol diskutuojama apie sunkiai pasiektą jo saugumo mandatą. „Rinkimai Gazos fiasko fone pakerta svarbiausio lyderio įvaizdį, kurį jis kūrė daug metų, – rašė laikraštis. – Sustabdyti šį dideliu greičiu lekiantį traukinį atrodo neįmanoma, bet Netanyahu vis tiek bando.“ Aštuoni parlamentarai iš N. Bennetto kraštutinių dešiniųjų partijos nėra vienintelė grėsmė minimaliai B. Netaynahu persvarai parlamente. Finansų ministras Moshe Kahlonas, kurio centro dešinės partija „Kulanu“ turi 10 vietų Knesete, kaip pranešama, premjerui pasakė, kad pirmalaikiai rinkimai yra būtini, norint užtikrinti stabilią vyriausybę ir ekonomiką. Tačiau „Yisrael Hayom“ rašo, kad N. Bennettas yra labai svarbus, siekiant išvengti pirmalaikių rinkimų, tad jis gali tapti B. Neatanyahu politiniu išsigelbėjimu. „Naftali Bennettas kaip gynybos ministras kartu su ministru pirmininku Netanayhu galėtų užtikrinti stabilumą ir surengti koordinuotą puolimą prieš bet ką, kas pastos jiems kelią“, – rašoma straipsnyje. Ketvirtadienį savo kalboje N. Bennettas nepakartojo grasinimo trauktis, tačiau pateikė argumentų, kodėl jam turi atitekti gynybos ministro portfelis. „Pats pavojingiausias dalykas Izraeliui – pradėti galvoti, kad nėra būdų išspręsti terorizmo, teroristų ir raketų problemą“, – sakė jis. „Sprendinys yra. Kai Izraelis norės laimėti, mes laimėsim“, – patikino jis. Apie N. Bennetto ir B. Netanyahu penktadienio susitikimo vietą ir laiką oficialiai nepranešama. Ketvirtadienį vakare į Tel Avivo gatves išėjo šimtai žmonių, reikalavusių imtis griežtesnių veiksmų prieš „Hamas“. Tuo metu Gazos Ruožo islamistai pasiektas paliaubas ir A. Liebermano atsistatydinimą laiko savo pergale. B. Netanyahu kartu su M. Kahlonu, vidaus reikalų ministru Aryeh Deri ir aukščiausiais kariuomenės vadais susitiko su Izraelio pasienio bendruomenių lyderiais. Premjeras juos informavo apie kariuomenės pastangas sutramdyti „Hamas“ atakas, ir pranešė apie 500 mln. šekelių (119 mln. eurų) dvejų metų paramos paketą greitosios pagalbos ir socialinių tarnybų paslaugoms pagerinti, sakoma vyriausybės pranešime. Dėl kilusių politinių neramumų namuose B. Netanyahu atšaukė kitą savaitę numatytą savo dviejų dienų kelionę į Austriją, kur jis turėjo dalyvauti konferencijoje antisemitizmo ir antisionizmo klausimais. Jau kurį laiką kalbama, kad B. Netanyahu surengs visuotinius rinkimus anksčiau nei dabar numatyta jų data – 2019 metų lapkričio mėnesį. Policija siūlo pareikšti jam kaltinimus dviejose atskirose korupcijos bylose. Artimiausiais mėnesiais generalinis prokuroras paskelbs, ar premjeras bus teisiamas. Pasak apžvalgininkų, ministrui pirmininkui geriau pavyktų atremti jam keliamus kaltinimus, jeigu jis turėtų rinkėjų jam suteiktą naują mandatą Tačiau B. Netanyahu nenorės eiti į rinkimus tokiu metu, kai rinkėjų dėmesys sutelktas į susitarimą nutraukti ugnį Gazos Ruože, o jo varžovai abejoja jo gebėjimu užtikrinti saugumą. Neigia pranešimą apie sprendimą skelbti pirmalaikius rinkimus B. Netanyahu partija „Likud“ penktadienį paneigė ankstesnį pranešimą, esą premjeras sutiko šaukti pirmalaikius rinkimus. Pasak partijos atstovo, B. Netanyahu penktadienį susitiko su švietimo ministru Naftali Bennettu. Po svarbios koalicinės vyriausybės partnerės pasitraukimo premjeras liko su vienos vietos persvara parlamente. „Ministras pirmininkas ministrui Bennettui pasakė, kad gandai apie jo sprendimą šaukti rinkimus yra neteisingi“, - sakoma jo pareiškime.

