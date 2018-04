„Nusprendžiau sustabdyti šio susitarimo vykdymą ir iš naujo apgalvoti sutarties sąlygas“, – B. Netanyahu parašė savo „Facebook“ paskyroje ir pridūrė, kad taip elgiasi reaguodamas į kritiką dėl šio susitarimo. Izraelis buvo paskelbęs, kad sudarė susitarimą su JT pabėgėlių reikalų agentūra UNHCR, turėjusį pakeisti prieštaringai vertinamą planą deportuoti afrikiečius migrantus. Pagal naująjį planą, tūkstančiai šių žmonių turėjo būti išsiųsti į juos sutinkančias priimti Vakarų šalis, tarp kurių B. Netanyahu paminėjo Kanadą, Vokietiją ir Italiją. Susiję straipsniai: Izraelis keičia migrantų deportacijos planą – planuoja juos siųsti į Vakarus Kyšininkavimo tyrime apklaustas Netanyahu nepritaria pirmalaikiams rinkimams Be to, naujasis susitarimas turėjo leisti tūkstančiams kitų migrantų, daugiausiai atvykusių iš Sudano ir Eritrėjos, likti Izraelyje – bent jau laikinai. Klausimas dėl šių migrantų likimo yra tapęs politine problema: religingieji ir konservatyvių pažiūrų politikai tvirtino, kad musulmonų ir krikščionių afrikiečių buvimas šalyje kelia grėsmę Izraelio žydiškumui. Grupė izraeliečių, gyvenančių Tel Avivo pietinėje dalyje, kur yra apsistoję daugelis šių migrantų, tučtuojau pasmerkė naująjį planą ir pareiškė, kad toks susitarimas yra „gėda Izraelio valstybei“. B. Netanyahu sakė antradienį susitiksiantis su pietų Tel Avivo gyventojais. Keli ministrai taip pat pareiškė nepritariantys susitarimui su UNHCR ir sakė nebuvę informuoti apie šį planą prieš B. Netanyahu biurui jį paskelbiant. Vakarų valstybės Atrodė, kad B. Netanyahu biuro paskelbtas susitarimas panaikina galimybę daugelį atvykėlių prievarta deportuoti. Pagal naująjį planą mažiausiai 16 250 migrantų turėjo būti išsiųsti į Vakarų valstybes, tarp jų Kanadą, Vokietiją ir Italiją. „Pagal susitarimą numatoma, kad vienam migrantui palikus šalį mes įsipareigojame suteikti laikino gyventojo statusą kitam“, – pats B. Netanyahu sakė kalbėdamas per televiziją. Tačiau Vokietija ir Italija pareiškė, kad joms nieko nežinoma apie kokį nors susitarimą dėl afrikiečių migrantų perkėlimo iš Izraelio. B. Netanyahu sausį buvo paskelbęs, kad bus įgyvendinama programa prieš neteisėtai atvykusius migrantus: jiems turėjo būti pasiūlyta pasirinkti savanoriškai išvykti arba būti neribotam laikui įkalintiems ir galiausiai priverstinai palikti šalį. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, šiuo metu Izraelyje yra apie 42 tūkst. afrikiečių migrantų. Apie pusę jų sudaro vaikai, moterys arba šeimas turintys vyrai, kuriems negrėsė pavojus būti deportuotiems artimiausiu laiku. Kadangi migrantams repatriacijos atveju gali grėsti įkalinimas arba iškilti kitokių pavojų, Izraelis ketino juos perkelti į vieną neįvardytą Afrikos valstybę. Deportuoti numatyti asmenys ir pagalbos darbuotojai sakė, kad ta šalis veikiausiai yra Ruanda arba Uganda. Tačiau B. Netanyahu sakė turėjęs atsisakyti pirminio plano, nes galimybė atvykėlius išsiųsti į trečiąją šalį „nebeegzistuoja“. Ruanda ir Uganda teigė nepriimsiančios priverstinai deportuojamų asmenų. Migrantai į Izraelį 2007 metais pradėjo plūsti per tuo metu prastai saugotą sieną su Egiptu. Vėliau to sienos ruožo apsauga buvo sustiprintą, tad jos neteisėto kirtimo atvejų dabar beveik nebepasitaiko.

