„Žinau, kad vienas buvęs „Likud“ ministras diskutavo su kaolicija ir sumanė ardomąjį sąmokslą - man iškovojus didžiulę pergalę kituose rinkimuose jis užtikrintų, kad aš nebūčiau ministras pirmininkas“, - B. Netanyahu kalbėjo trečiadienį viename savo dešiniųjų partijos „Likud“ renginyje, švęsdamas savo 69-ąjį gimtadienį. Pagal sąmokslo planą, prezidentas Reuvenas Rivlinas turėtų pasinaudoti savo valstybės vadovo teise įvardinti kitą „Likud“ kandidatą vadovauti vyriausybei po rinkimų. Sakydamas šią kalbą B. Netanyahu tiesiogiai nepaminėjo buvusio ministro Gideono Saaro, savo pagrindinio varžovo partijoje „Likud“, pavardės. R. Rivlinas savo ruožtu šį premjero pareiškimą pavadino „paranoja“. Kiti Izraelio parlamento rinkimai numatyti 2019 metų lapkritį, tačiau, kilus krizei B .Netanuahu partijos „Likud“ vadovaujamoje koalicijoje, jie galėtų būti paankstinti. „Jeigu Netanyahu nuspręstų neankstinti rinkimų, tai būtų ne todėl, kad prezidentas Rivlinas ar buvęs „Likud“ ministras Saaras ką nors prieš jį sugalvojo. Jis veikiau norėtų, kad (balsavimas) nesutaptų su oficialiais kaltinimais, dėl kurių jis gali pralaimėti rinkimus“, - komentavo laikraštis „Haaretz“. B. Netanyahu, kuris yra kaltinamas korupcija keliose bylose, teisiškai neprivalo atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų net ir tuomet, kai bus pareikšti oficialūs kaltinimai.

