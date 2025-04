Netanyahu persigalvojo dėl naujojo žvalgybos vado skyrimo

Be to, paaiškėjo, kad buvęs karinių jūrų pajėgų vadas yra parašęs straipsnį, kritikuojantį JAV prezidento Donaldo Trumpo politiką klimato kaitos srityje. Dėl to E. Sharvito skyrimą sukritikavo ir ištikimas D. Trumpo sąjungininkas senatorius Lindsey Grahamas.