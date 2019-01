Premjero pareiškimas yra retas viešas tokių atakų patvirtinimas. „Per pastarąsias 36 valandas oro pajėgos atakavo Irano sandėlius su iraniečių ginklais Damasko tarptautiniame oro uoste“, – prasidedant vyriausybės posėdžiui pasakė B. Netanyahu, kurį citavo jo biuras. „Pastarojo meto atakų sankaupa rodo, kad esame labiau nei bet kada pasiryžę veikti prieš Iraną Sirijoje, visai kaip ir žadėjome“, – sakė premjeras. Vėlai penktadienį Sirijos oro gynyba numušė kelias Izraelio raketas, penktadienį pranešė Sirijos oficialioji naujienų agentūra SANA, remdamasi šaltiniu ginkluotosiose pajėgose. „Buvo pataikyta tik į Transporto ministerijos sandėlį Damasko tarptautiniame oro uoste“, – sakė šaltinis, kurį citavo SANA. Sekmadienį B. Netanyahu sakė, kad Izraelis Irano ir Libano sukarinto judėjimo „Hizbollah“ taikinius Sirijoje atakavo šimtus kartų. Izraelis pažadėjo neleisti savo pagrindiniam priešui Iranui karine prasme įsitvirtinti Sirijoje, kur Teheranas drauge su Rusija ir „Hizbollah“ remia prezidento Basharo al Assado režimą. Susiję straipsniai: Izraelio premjeras vėl sukritikavo prieš jį nukreiptus korupcijos tyrimus Mįslinga Netanyahu žinutė suglumino net patyrusius politikos apžvalgininkus Izraelis retai viešai patvirtina tokius smūgius, bet pastarosiomis dienomis apie juos interviu kalbėdavo kadenciją baigiantis kariuomenės Generalinio štabo viršininkas Gadi Eisenkotas. JAV laikraščiui „The New York Times“ G. Eisenkotas sakė, kad izraeliečiai „pataikė į tūkstančius taikinių neprisiimdami atsakomybės ir neprašydami pripažinimo“. B. Netanyahu balandžio 9-ąją laukia rinkimai, ir jis pastaruoju metu stengėsi gerinti savo įvaizdį saugumo srityje.

