Šis B.Netanyahu pareiškimas, padarytas per vieną iš vyriausybės posėdžių, yra viena iš daugybės jo pastangų įtikinti pasaulio lyderius prisidėti prie Jungtinių Valstijų, griežtinant sankcijas didžiausiam Izraelio priešui. „Pasauliui atėjo laikas susivienyti kovoje su teroristinėmis organizacijomis. Tai jau iš dalies vyksta (kovoje) su grupuote „Islamo valstybė“, bet ne su Iranu“, – kalbėjo B. Netanyahu. Izraelio premjeras apkaltino Europos lyderius „nuolaidžiaujant“ ir „taikstantis“ su Iranu. Gegužės mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės Valstijos traukiasi iš tarptautinio susitarimo dėl Irano branduolinės programos, o rugpjūčio mėnesį vienašališkai grąžino sankcijas Teheranui. B.Netanyahu jau seniai atkakliai reikalauja pakeisti arba atšaukti istorinę 2015 metų sutartį su Iranu. Pasak jo, ši sutartis yra per daug ribota ir netrukdo Iranui finansuoti kovotojų veiklos regione. Tačiau susitarimą siekiančios išgelbėti Europos šalys pažadėjo neatimti iš Irano šios sutarties teikiamų ekonominių privilegijų. Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija ir kitos sutarties signatarės – Rusija ir Kinija – tvirtina, kad sutartis veikia kaip planuota, neleisdama Iranui susikurti branduolinio arsenalo. „Nuolaidžiavimas Iranui padeda negailestingai pulti laisvų visuomenių vertybes bei saugumą. Atėjo laikas Vakarų vyriausybėms prisijungti prie tvirtų ir aiškių Trumpo administracijos pastangų (kovoti) su teroristiniu režimu Teherane“, – pareiškė B.Netanyahu. Vašingtonas siekia didinti tarptautinį spaudimą Iranui ir paskelbė, kad iki lapkričio 5 dienos Teheranui turės būti užkirstas kelias eksportuoti naftą.

