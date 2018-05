„Iranas peržengė raudoną liniją. Mūsų reakcija buvo (tik) pasekmė“, – sakė Izraelio premjeras socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše. „Izraelio armija surengė plataus masto ataką prieš Irano taikinius Sirijoje“, – pridūrė jis. Iranas neprisiėmė atsakomybės už tuos raketų smūgius.











17 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.