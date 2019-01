Per pokalbį telefonu abu lyderiai „aptarė padėtį Sirijoje bei pastarojo meto pokyčius ir sutiko toliau koordinuoti (Izraelio ir Rusijos) kariuomenių veiksmus“, sakoma išplatintame pareiškime. B. Netanyahu pabrėžė, jog Izraelis „pasiryžęs ir toliau dėti pastangas, kad Iranas kariniu požiūriu neįsitvirtintų Sirijoje“, priduriama jame. JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį paskelbė, kad Vašingtonas ruošiasi iš Sirijos grąžinti namo visus savo karius, bet nepatikslino, kiek užtruks jų išvedimas. Rusija nuo 2015-ųjų tiesiogiai dalyvauja Sirijos kare prezidento Basharo al Assado pusėje. Jį taip pat remia Iranas ir Libano grupuotė „Hezbollah“ – du Izraelio seni priešai. Žydų valstybė per pastaruosius kelerius metus surengė Sirijoje šimtus antskrydžių prieš iraniečių ir „Hezbollah“ taikinius. Izraelis ir Rusija turi „konfliktų šalinimo“ karštąją liniją, kuria siekiama išvengti atsitiktinių susirėmimų tarp abiejų šalių pajėgų. Toks koordinavimas vos nenutrūko, kai Sirijos oro erdvės gynybos sistemos per rugsėjį surengtą Izraelio antskrydį atsitiktinai numušė Rusijos karo orlaivį. Per tą incidentą žuvo 15 rusų karių, o Maskva apkaltino izraeliečių pilotus pasinaudojo rusų lėktuvu kaip priedanga, kad išvengtų Sirijos oro gynybos sistemų ugnies. Izraelis tvirtino, kad jo pajėgos tuo metu buvo toli nuo incidento vietos ir apkaltino Sirijos pajėgas neatsargiu šaudymu. Vėliau Rusija paskelbė, kad, siekdama apginti savo interesus Sirijoje, imasi naujų saugumo priemonių, pavyzdžiui, stiprinti režimo priešlėktuvinės gynybos sistemas. Dėl tokių Maskvos žingsnių ir D. Trumpo sprendimo grąžinti namo karius izraeliečiai būgštauja, kad jų šaliai teks apriboti antskrydžius Sirijoje. Žydų valstybė teigia, kad jos aviacija bombarduoja Sirijoje Irano karinius objektus ir „Hezbollah“ kovotojams skirtas ginkluotės vilkstines. Ketvirtadienį B. Netanyahu sveikino faktą, kad jo šalis ir toliau bendradarbiauja su JAV varžant Teheraną, nepaisant planuojamo amerikiečių karių išvedimo iš Sirijos. „Prezidentas Trumpas veikia prieš Iraną ekonomiškai, o Izraelis – kariniu požiūriu“, – pareiškė izraeliečių premjeras.

