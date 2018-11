„Sveikinu savo draugą išrinktąjį Brazilijos prezidentą Jairą Bolsonaro už jo ketinimus perkelti Brazilijos ambasadą; tai – istorinis, teisingas ir jaudinantis žingsnis!“ – pranešime sakė B. Netanyahu. Kiek anksčiau išrinktasis Brazilijos prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Kaip anksčiau skelbėme per savo kampaniją, ketiname perkelti Brazilijos ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę. Izraelis yra suvereni valstybė ir turėtume tinkamai tai gerbti.“ Brazilija taptų didžiausia valstybe po Jungtinių Valstijų, žengusi tokį prieštaringai vertinamą žingsnį. J. Bolsonaro prezidentu bus prisaikdintas sausio 1-ąją. Susiję straipsniai: Naujai išrinktas Brazilijos prezidentas seka Trumpo pavyzdžiu: perkels ambasadą Izraelyje į Jeruzalę Susižavėjimas populistais – žylančių visuomenių pagalbos šauksmas Izraelis savo sostine laiko visą Jeruzalę, tačiau palestiniečiai siekia, kad rytinė miesto dalis būtų pripažinta jų būsimos valstybės sostine. Dabartinis tarptautinis konsensusas – kad dėl viso miesto statuso turi per derybas apsispręsti abi šalys. Izraelis okupavo Rytų Jeruzalę per 1967 metais įvykusį Šešių dienų karą ir vėliau ją aneksavo, nors šio žingsnio niekada nepripažino tarptautinė bendruomenė. Praėjusį gruodį prezidentas Donaldas Trumpas iš esmės pakeitė ilgalaikę Vašingtono politiką šiuo klausimu ir pripažino Jeruzalę Izraelio sostine, o palestiniečių prezidentas savo ruožtu paskelbė boikotą D. Trumpo administracijai. JAV ambasada buvo oficialiai perkelta gegužės 14 dieną, o vėliau D. Trumpo pavyzdžiu pasekė Gvatemala ir Paragvajus, nors Asunsjonas praėjusį mėnesį pranešė, kad sugrąžins savo atstovybę atgal į Tel Avivą. 63 metų J. Bolsonaro, sekmadienį triumfavęs prezidento rinkimų antrame ture, savo seksistine, homofobiška ir rasistine retorika išprovokavo pasipiktinimo bangą. Po rinkimų B. Netanyahu pareiškė J. Bolsonaro, kad jo pergalė „ves į didelę draugystę tarp mūsų tautų bei Brazilijos ir Izraelio tvirtesnius ryšius“. Vienas B. Netanyahu biuro pareigūnas nurodė naujienų agentūrai AFP, kad „labai tikėtina“, jog Izraelio premjeras dalyvaus sausį vyksiančioje J. Bolsonaro prisaikdinimo ceremonijoje.

