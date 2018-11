„Nepaprastosios situacijos atvejais, kai priimami saugumui itin svarbūs sprendimai, visuomenė negali visuomet žinoti aplinkybių, kurias reikia nuslėpti nuo priešo“, – sakė jis per Izraelio įkūrėjo Davido Ben Guriono pagerbimo ceremoniją. „Mūsų priešai maldavo ugnies nutraukimo ir labai gerai žinojo, kodėl“, – pridūrė jis. Šį susitarimą kritikavo B. Netanyahu vyriausybės nariai ir netoli Gazos Ruožo gyvenantys izraeliečiai, kurie nori, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų prieš šią palestiniečių teritoriją valdantį islamistų judėjimą „Hamas“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.