JAV lyderis pareiškė, kad amerikiečių pajėgos atsitrauks dėl numatomo Turkijos puolimo prieš kurdus Sirijoje, kurie daug metų drauge su amerikiečiais kovojo su „Islamo valstybe“ (IS). Tačiau D. Trumpas taip pat pagrasino sunaikinti Turkijos ekonomiką, jei Ankara nueis per toli.

D. Trumpo sprendimo kritikai, taip pat ir Respublikonų partijoje, sako, kad prezidentas aukoja JAV sąjungininką ir pakerta pasitikėjimą Amerika.

Senato respublikonų daugumos lyderis Mitchas McConnellas, vienas pagrindinių prezidento sąjungininkų Kongrese, pirmadienį perspėjo, kad „skubotas JAV pajėgų išvedimas“ iš Sirijos rajonų Turkijos pasienyje būtų naudingas tik Rusijai, Iranui ir Basharo al Assado vyriausybei Damaske.

Be to, sakė M. McConnellas, tai „padidintų riziką“, kad IS ir kitos teroristinės grupuotės persigrupuos.

„Katastrofiška klaida“

Net tvirčiausi D. Trumpo sąjungininkai Kongrese reiškė pasipiktinimą perspektyva, kad bus apleisti Sirijos kurdai.

„Katastrofiška klaida“, – sakė trečia pagal rangą Atstovų Rūmų respublikonė Liz Cheney.

„Paskata blogiesiems“, – pareiškė senatorius Lindsey Grahamas.

D. Trumpas sakė suprantantis kitų Respublikonų partijos lyderių kritiką, bet su ja nesutinkantis ir teigė taip pat galintis nurodyti šalininkus, nors to nepadarė.

Kalbėdamasis su žurnalistais prezidentas neatrodė labai susirūpinęs galimybe, kad Turkijos pajėgos atakuos kurdus, kuriems priklauso frakcija, jo pavadinta turkų „natūraliais priešais“.

„Tačiau aš pasakiau Turkijai, kad jei jie padarys ką nors, kas, mūsų nuomone, būtų nehumaniška,... jie galėtų patirti itin susitraukusios ekonomikos rūstybę“, – sakė D. Trumpas.

Socialiniame tinkle „Twitter“ D. Trumpas pripažino, kad „kurdai kovojo drauge su mumis“, bet pridūrė, kad jiems „už tai buvo mokamos didžiulės pinigų sumos ir [tiekiama] įranga“.

„Laikas mums išeiti iš šių absurdiškų nesibaigiančių karų, kurių daugelis yra gentiniai, ir sugrąžinti savo karius namo“, – rašė jis.

Pokalbis su Turkijos prezidentu

Pastarosiomis savaitėmis JAV ir Turkija, regis, susitarė, kaip spręsti turkų susirūpinimą dėl kurdų kovotojų, kuriuos Turkija laiko grėsme sau. Amerikiečių ir turkų kariams drauge patruliuojant pasienio zonoje, buvo išardytos užtvaros, turėjusios apsaugoti kurdus, nes buvo gautas patikinimas, kad Turkija neįsiverš.

L. Grahamas sakė, kad Turkijos narystė NATO turėtų būti sustabdyta, jei ji atakuos Sirijos šiaurės rytuose. Senatorius, kuris pernai gruodį atkalbėjo D. Trumpą nuo pasitraukimo iš Sirijos, sakė, kad leidimas Turkijai įsiveržti būtų istorinio masto klaida ir sudarytų sąlygas vėl iškilti IS.

Sprendimas atitraukti JAV pajėgas Sirijoje buvo paskelbtas tokiu metu, kai Atstovų Rūmų demokratai inicijavo D. Trumpo apkaltos tyrimą dėl to, ar jis pakenkė nacionaliniam saugumui ir piktnaudžiavo įgaliojimais siekdamas iš Ukrainos ir kitų užsienio šalių neigiamos informacijos apie savo politinį varžovą, buvusį viceprezidentą Joe Bideną.

Vykstant apkaltos tyrimui, D. Trumpas, regis, susitelkė į savo politinių pažadų tesėjimą, net rizikuodamas pasiųsti neraminantį signalą Amerikos sąjungininkams užsienyje.

Baltųjų rūmų pranešimas, kad JAV atitrauks savo karius iš turkų pajėgų kelio, pasirodė sekmadienį, po D. Trumpo pokalbio telefonu su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.

Kaip sakė vienas apie šį pokalbį informuotas pareigūnas, turkų prezidentas pareiškė, jog saugumo zona neveikia ir Turkija negali tikėtis, kad JAV kariškiai darys, ką reikia. Reaguodamas D. Trumpas sakęs, kad JAV nenori dalyvauti invazijoje ir atitrauks karius.

Naujas chaosas

Pranešimas sukėlė naują karinės situacijos Sirijoje chaosą ir pakurstė nerimą dėl JAV santykių su sąjungininkėmis Europoje. Vienas prancūzų pareigūnas, nenorėjęs viešinti savo pavardės, sakė, kad Prancūzija nebuvo informuota iš anksto. Užsienio reikalų ministerijos pareiškime Turkija perspėjama vengti veiksmų, kurie pakenktų tarptautinei koalicijai prieš IS, ir pažymima, kad kurdai buvo svarbūs šios koalicijos sąjungininkai.

Tarp pirmųjų Sirijoje perkeltų JAV karių buvo maždaug 30 žmonių iš dviejų avanpostų, kurie iškart atsidurtų turkų invazijos kelyje. Pareigūnai sako, kad nėra planų išvis išvesti iš Sirijos JAV pajėgas.

JAV Atstovų Rūmų respublikonų mažumos lyderis Kevinas McCarthy, dar vienas tvirtas D. Trumpo šalininkas, televizijai „Fox News“ sakė turintis abejonių.

„Noriu užtikrinti, kad tesėtume savo žodį tiems, kas kovoja drauge su mumis ir padeda mums“, – sakė jis ir pridūrė: „Jei įsipareigoji ir kažkas kovoja drauge su tavimi, Amerika turėtų tesėti savo žodį.“

Turkija siekia atstumti nuo savo sienos Sirijos kurdų Liaudies apsaugos dalinius (YPG), kuriuos ji laiko uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK), nuo 1984-ųjų tęsiančios kruviną sukilimą Turkijos pietryčiuose, teroristine atšaka.