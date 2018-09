Po 3 val. 30 min. vietos (10 val. 30 min. Lietuvos) laiku Kvinso rajone įvykdyto išpuolio buvo areštuota 52 metų centro darbuotoja. Ji buvo rasta centro rūsyje, persipjovusi riešą, naujienų agentūrai AFP sakė Niujorko policijos departamento pareigūnas. Moteris užpuolė dvi mergaites ir berniuką, sakė pareigūnas, kuris nesutiko skelbti savo pavardės. Pasak jo, vienos mergaitės būklė sunki. Taip pat nukentėjo kita centro darbuotoja ir vieno iš ten prižiūrimų kūdikių tėvas. Užpuolimo motyvas kol kas neaiškus.

