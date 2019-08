Socialiniuose tinkluose išplitusi nuotrauka, kurioje matyti 35 metų raganosio patelė, ant kurios nugaros buvo užrašyti vardai „Camille“ ir „Julien“, sukėlė didelį pasipiktinimą.

Pietvakariniame Prancūzijos Ruajano mieste įsikūrusio zoologijos sodo „La Palmyre“ pranešime sakoma, kad darbuotojai „pasipiktino [lankytojų] kvailumu ir nepagarba“, bet teisinių veiksmų esą imtis nežadama.

Gyvūnų mylėtojai gali juos paliesti priėję prie jų narvų, o tai suteikia „jaudinančią“ patirtį, leidžiančią lankytojams pasidžiaugti „gamtos įvairove ir grožiu“, sakoma zoologijos sodo pranešime.

Trys iš penkių raganosių rūšių laikomos labai nykstančiomis; pagrindinė to priežastis – brakonieriavimas ir pelninga neteisėta prekyba.

„La Palmyre“ direktorius Pierre'as Caille sakė, kad tie lankytojai nagu išbraižė savo vardus ant raganosio nugaros esančio dulkių, smėlio ir negyvos odos sluoksnio.

„Gyvūnas galbūt to nė nesuvokė, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. – Greitai nuvalėme tuos užrašus, gyvūnui nebuvo padaryta jokios žalos.“

Nors „La Palmyre“ atstovai sakė, kad „didžioji dauguma“ lankytojų „pagarbiai“ liečia raganosį, prancūzų gamtos apsaugos fondas „Le Biome“ tvirtina, kad „tokio tipo sąveikos“ leidimas šiame zoologijos sode „neatitinka standartų“.

Pasak P. Caille, po incidento bus svarstoma kai kuriose jo vadovaujamo zoologijos sodo vietose įrengti stebėjimo kameras, bet pabrėžė, kad „kamerų visur nenorime“.

Another example why zoos and circuses with animals should go. Imbeciles in a French Zoo in La Palmyre carved their names in the skin of a Rhino. Only in zoos a Rhino can be approached as if it was a domesticated animal. pic.twitter.com/GpFrGMuNkQ