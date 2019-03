Kruiziniam laivui „Viking Sky“ prie Norvegijos krantų patyrus variklio gedimą ir šeštadienio popietę paskelbus nelaimės signalą, devyni žmonės buvo nugabenti į ligoninę, kur visi jie yra iki šiol, o vienas iš jų kritinės, bet stabilios būklės, skelbia washingtonpost.com.

„Viking Sky“ išplaukė iš šiaurėje esančio Trumsės miesto ir plaukė į pietinėje Norvegijos dalyje esantį Stavangerį, tačiau pakeliui patyrė rimtų problemų.

Laivas išmetė inkarą audringoje jūroje tam, kad bangos jo nenuneštų į uolas, nes tuo metu jis plaukė vietove, garsėjančia laivų katastrofomis. Nepaisydamos stipraus vėjo Norvegijos gelbėjimo tarnybos pradėjo sudėtingą gelbėjimo operaciją, kuri prasidėjo šeštadienį vėlai vakare ir truko iki pat sekmadienio ryto.

Sraigtasparniu buvo evakuoti 479 keleiviai.

Dagas S. Lisethas iš Norvegijos katastrofų tyrimo komisijos pranešė, kad „dėl didelės rizikos, su kuria susidūrė laivas, jo keleiviai ir įgula, buvo nuspręsta ištirti šį incidentą“.

Po gelbėjimo operacijos ir laivo nuplukdymo į doką ekspertai taip pat kelia klausimus, kodėl kapitonas nusprendė tęsti kelionę ir išplaukti iš uosto, nors dauguma Norvegijos keltų jame liko, nes orų prognozėje buvo pranešta apie stiprų vėją ir dideles bangas.

Interviu „Daily Mail“ Davisas iš Mančesterio, kuris su žmona Barbara laukė dešimt valandų, kol bus išgelbėti, sakė: „Vietos gyventojai mums pasakė, kad nustebo sužinoję, jog mes išplaukiame tiesiai į artėjančią audrą“.

Dvejų metų senumo laivas „Viking Sky“ išplaukė iš Trumsės arktinėje Norvegijos dalyje ketvirtadienio vakarą, ir turėjo plaukti tiesiai į Stavangerį – praleidęs suplanuotą sustojimą Budėje, esančioje šalies šiaurėje.

Kruizinis laivas kelionę pradėjo Bergene kovo 14 d., o baigti ją turėjo Tilburyje, Esekse, antradienį.

Laivas pateko į siaurą vandens ruožą, vadinamą Hustadvika, ir garsėjantį atšiauriomis sąlygomis audros metu.

Weathermodels.com meteorologas Ryanas Maue tviteryje parašė, kad evakuotiesiems keleiviams labai pasisekė.

„Laivas plaukė atšiauriausioje vietovėje per smarkią audrą, – rašo jis. – Pūtė uraganinis vėjas, o bangų aukštis siekė 18–24 m. “

„Fox News“ pranešė, kad minėtoje vietovėje būdinga „bombogenezė“ – audra staigiai sustiprėjo, o atmosferos slėgis per 24 val. nukrito net 24 milibarus. Įprastas diapazonas yra 10–15 milibarų.

Paprastai „bombogenezės“ terminą meteorologai vartoja aiškindami staigiai intensyvėjančio žemo spaudimo sritį. Žemėjant spaudimui audros intensyvumas didėja – audra gali būti tropinė ir netropinė.



„Terminas „bombogenezė“ sudarytas iš dviejų žodžių – „bomba“ ir „ciklogenezė“. Visos audros yra ciklonai, o „genezė“ reiškia „sukūrimą“ arba „pradžią“, – tinklaraščio įraše rašo vyriausias „AccuWeather“ meteorologas Alexas Sosnowski.

„Šiuo atveju „bomba“ nurodo raidą, vedančią sprogimo link. Sudurtinis terminas reiškia intensyviai stiprėjančią audrą“, – rašo A. Sosnowski.

Jūreivystės teisininkas ir kruizinių lainerių ekspertas Jimas Walkeris taip pat nesupranta, kodėl laivas išplaukė tiesiai į audrą, nors jame buvo daug keleivių.

„Svarbiausias klausimas – kodėl „Viking Sky“ nuplukdė savo svečius tiesiai į tokią audrą, – „Daily Mail“ pasakė J. Walkeris. – Ši pasaulio dalis garsėja kaip daugybės laivų kapinės.“

„Viking Sky“ leidosi į labai pavojingą kelionę atšiauriomis oro sąlygomis vietovėje, kurioje kiekviena klaida gali kainuoti daugelio žmonių gyvybes. Norvegijos žiniasklaida pranešė, kad norvegų keltai nė nebandė plaukti tokiu oru, o „Viking Sky“ kruizinis laivas kažkodėl išplaukė. Tai kelia didelį susirūpinimą“, – sakė J. Walkeris.

Olavas Stromsholme, vadovaujantis narų laivams šioje srityje, informavo „The Times“, kad tai pati pavojingiausia Norvegijos pakrantės dalis.

Paklaustas, kodėl kruizinis laivas tokiu oru ryžosi plaukti į vietovę, garsėjančią itin atšiauriomis sąlygomis, nors meteorologai ir pranešė apie artėjančią audrą, „Viking Cruises“ pirmininkas Torsteinas Hagenas atsakė, kad tęsti kruizinio laivo kelionę nusprendė kapitonas.

Here’s my 83 year old dad being airlifted from the #vikingsky We are all off the ship safely! pic.twitter.com/FCToSn4L16 — Ryan Flynn (@RyanDFlynn11) March 24, 2019



„The Independent“ teigimu, meteorologai įspėjo, kad planuojamu kelionės metu prognozuojamas uraganinis vėjas ir labai didelis bangavimas.

Šeštadienį, kovo 23 d., kai prie Norvegijos krantų, netoli Moldės, nustojo veikti kruizinio laivo variklis, 14 val. kapitonas išsiuntė nelaimės signalą.

Laivo nepavyko nei išjudinti, nei apsukti – jį daužė milžiniškos bangos, tad buvo paskelbta nepaprastoji padėtis.

64 m. Denise ir Michaelas Tozeriai, iš Hertfordšyro (Jungtinė Karalystė) papasakojo „Daily Mail“, kad buvo tarp pirmų 100 keleivių, parskraidintų gelbėjimo operacijos metu.

„Mes sėdėjome laive, kurį smarkiai supo bangos, girdėjome, kaip uždaromos durys, bet negirdėjome variklio garso – manėme, kad mūsų laikas baigėsi, – prisimena D. Tozer, papasakojusi, kad buvo septintajame denyje, šalia plaukimo baseino, kai pargriuvo ir susižeidė – žaizdą prireikė siūti. – Supratome, kad esame labai arti uolų, nes jas matėme. Laivą blaškė bangos – prieš mano akis važinėjo ir daužėsi kėdės, stalai, indai ir dideli vazonai, aš taip pat neišsilaikiau ant kojų.“

„Mes bijojome, kad iškrisime per langą į jūrą. Tokią akimirką galvoje sukasi įvairūs scenarijai, bet mums pasiekė“, – kalbėjo pora.

„Pavojus keleiviams ir laivui buvo didelis“, – naujienų agentūrai AFP sakė Norvegijos nelaimingųjų atsitikimų tyrimų komisijos jūrų departamento direktorius Dagas Sverre Lisethas.

„Galėjo būti blogiau, bet, laimei, viskas baigėsi gerai“, – sakė jis.

Jo agentūra pradėjo incidento, kuris greit galėjo virsti tragedija, tyrimą.

Veikiant tik vienam iš keturių variklių, „Viking Sky“ buvo pavojingai priartėjęs prie povandeninių uolų, kur yra sudužęs ne vienas laivas.



Paskutinę akimirką įgulai šeštadienį pavyko išmesti inkarą maždaug 2 km nuo kranto ir stabilizuoti situaciją.

Sekmadienį pavyko paleisti tris iš keturių variklių ir laivas savo eiga nuplaukė į Moldę 500 km į šiaurės vakarus nuo Oslo – praėjus maždaug 26 valandoms po nelaimės signalo pasiuntimo.

Vienas klausimų, kuriuos aiškinsis tyrėjai, yra tas, kodėl iš Trumsės šalies šiaurėje į Stavangerį pietryčiuose plaukęs „Viking Sky“ rizikavo plaukti tuo sudėtingu ruožu, kai buvo prognozuojama audra.

„Nenoriu dėl to spėlioti, bet tai vienas aspektų, kuriuos aiškinsimės per savo tyrimą“, – sakė D. S. Lisethas.

Ginčytinas pasirinkimas?

„Viking Sky“ kapitono suomio sprendimas Norvegijoje nustebino ne vieną, ypač turint omenyje, kad garsusis turistinis laivas „Coastal Express“, plaukiojantis šalies pakrantėmis, nusprendė neplaukti ta pakrantės atkarpa ir vietoje to skraidino savo keleivius lėktuvu.

„Neturime konkrečios nuomonės dėl to, ar taip daryti buvo itin ginčytina“, – AFP sakė Norvegijos gelbėjimo centro pareigūnas Eirikas Walle.

„Net jei kiti laivai nusprendė likti uoste, tuo metu tame rajone buvo didelis jūrų eismas“, – sakė jis.

#Breaking: Some shocking video footage of the #VikingSky Cruise ship in #Norway, shows that the ship was tilting side ways and that equipment and furniture was been smashing into glass and people. Video Credit: @alexus309 Video footage was from earlier. pic.twitter.com/p2iJxQMTsZ — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) March 23, 2019



Gelbėjimo tarnybos taip pat buvo iškviestos padėti šeštadienį tame rajone sunkumų patyrusiam prekiniam laivui. Devyni jo įgulos nariai su specialiais išgyvenimo kostiumais turėjo šokti į šaltą vandenį, iš kur juos ištraukė sraigtasparniai.

„Viking Sky“ savininkas Torsteinas Hagenas sekmadienį atmetė galimybę, kad sprendimas plaukti nepaisant audros buvo priimtas vadovaujantis finansiniais sumetimais.

JAV Nacionalinė transporto saugumo valdyba (NTSB) pasisiūlė dalyvauti norvegų tyrime, nes maždaug 600 keleivių buvo amerikiečiai.

Looks Like The Beginning of a Disaster Movie But Its Real Life! 🙁#VikingSky#CruiseShip pic.twitter.com/hGsGQ9ORVA — ~Marietta (@iMariettaDavis) March 23, 2019



Keleiviai jau pradėjo grįžti namo ir daugelis jų gyrė „Viking Sky“ įgulą bei gelbėtojus, taip pat tuos, kas pasitiko juos sausumoje.

„Pasakysiu jums, kad žmonės buvo nuostabūs“, – televizijai TV2 sakė vienas keleivis, Moldės oro uoste laukęs skrydžio namo.

„Ne tik žmonės sraigtasparniuose ir tie, kurie padėjo mums, likusiems laive, bet visi žmonės... Tai buvo nuostabu“, – sakė jis.