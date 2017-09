Vėl iki aukščiausios – penktos – kategorijos sustiprėjęs uraganas penktadienio vakarą praūžė Kubos Kamagvėjaus salynu ir šiuo metu sparčiai juda Floridos link. Šios pietinės JAV valstijos valdžia nurodė evakuoti 5,6 mln. gyventojų. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus duomenimis, nuo „Irmos“ jau nukentėjo 1,2 mln. žmonių. Manoma, kad šis skaičius gali išaugti iki 26 milijonų. Tyrimų kompanija „Enki Research“ skaičiuoja, kad uragano padaryta žala JAV ir Karibų regione gali siekti 120 mlrd. dolerių (100 mlrd. eurų). Barbuda Trečiadienį „Irma“ nusiaubė mažytę Karibų jūros salą Barbudą. Antigvos ir Barbudos ministras pirmininkas Gastonas Browne'as pranešė, kad sala buvo „visiškai nuniokota“, sugriauta apie iki 30 proc. namų. Susiję straipsniai: Uraganas „Irma“ artėja Floridos link Uraganas „Irma“ nesilpsta: paskutinį kartą tokia audra vyko 1935-ais Žinoma, kad 1,6 tūkst. gyventojų turinčioje saloje uraganas nusinešė vieno žmogaus gyvybę. Manoma, kad tai vaikas, žuvęs, kai jo šeima bandė pasislėpti nuo stichijos. Šv. Bartolomėjaus ir Šv. Martyno salos Vėliau „Irmos“ sukeltas milžiniškas vėjas ir liūtys užgriuvo atostogautojų mėgstamas Šv. Bartolomėjaus ir Šv. Martyno salas. Prancūzija pranešė, kad Šv. Martyno saloje žuvo 10 žmonių, o Nyderlandai, kuriems priklauso kita salos dalis, paskelbė, jog jiems priklausančioje teritorijoje audra nusinešė dviejų žmonių gyvybes. Abiejų šalių valdžia patvirtino, kad padaryta didžiulė žala, ir pasmerkė plėšikavimą. „Didžiulė katastrofa. 95 proc. salos yra sugriauta,“ – sakė Danielis Gibbsas, vienas iš prancūziškosios salos dalies vadovų. Mergelių Salos JAV Mergelių Salose žuvo mažiausiai keturi žmonės, naujienų agentūrai AFP pranešė pareigūnai. „Praradome didelį dalį, daug turto. Kalbu apie gaisrines, policijos nuovadas,“ – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė salų gubernatorius Kennethas Mappas. Pasak jo, regioninis medicinos centras „Schneider“, pagrindinė regiono sveikatos priežiūros įstaiga, neteko stogo. Britanijos Mergelių Salų gubernatorius Gusas Jaspertas paskelbė nepaprastąją padėtį. „Deja, yra pranešimų apie nukentėjusiuosius ir žuvusiuosius“, – sakė jis. Puerto Rikas JAV teritorijoje Puerto Rike „Irma“ pasiglemžė mažiausiai dvi gyvybes. Salos centrinėje ir šiaurinėje dalyse upėms išsiliejus iš krantų, daugiau kaip pusė iš 3 mln. jos gyventojų liko be elektros. Dominikos Respublika Ketvirtadienį 285 kilometrų per valandą stiprumo vėjas ir liūtys praūžė Dominikos Respublika. Evakuota apie 20 tūkst, gyventojų, o nuo potvynių nukentėjo daugiau kaip 2 tūkst. namų. Haitis Haityje „Irma“ sukėlė potvynių ir sužeidė keletą žmonių, tačiau audra pasuko šiauriau nei buvo prognozuojama, taigi neturtingai salai pavyko išvengti didesnių bėdų. Pranešama, kad Haičio šiaurės vakaruose dingo vienas motociklininkas, bandęs pervažiuoti patvinusią upę. Bahamos Bahamas smarki audra taip pat aplenkė, ir penktadienį nebuvo gauta pranešimų apie nukentėjusiuosius ar didelę žalą infrastruktūrai. Žiniasklaida informavo, kad kai kur audra nutraukiojo elektros laidus, išvartė medžių ir apgadino stogų. Kuba Kubos Kamagvėjaus salyną „Irma“ pasiekė šeštadienį 3 val. Grinvičo (6 val. Lietuvos) laiku. Apie milijoną žmonių buvo priversti palikti savo namus ir laikinai apsistoti saugesnėse vietose pas gimines ar specialiose slėptuvėse. Kuba iš pajūrio kurortų į saugias salos vietas evakavo 10 tūkst. turistų ir paskelbė aukščiausią pavojaus lygį. Kas toliau? Rekordiškai ilgai nenurimstantis tokio stiprumo uraganas „Irma“ šeštadienį vėl nusilpo iki 4-os kategorijos audros. 250 km per val. vėjo gūsius nešančios audros centras dabar yra apie 440 km nutolęs nuo Majamio. Vėlų šeštadienį arba sekmadienį „Irma“ turėtų pasiekti Floridos salas, o vėliau audra slinks per Džordžiją ir Pietų Karoliną, informavo Nacionalinis uraganų centras. JAV pareigūnai nurodė 5,6 mln. gyventojų išvykti į saugesnes vietas, o dauguma jų jau pradėjo masinę evakuaciją. Jungtinių Valstijų kariuomenė mobilizavo tūkstančius karių bei atsiuntė keletą didelių laivų padėti gelbėtojams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau jau paskelbė nepaprastąją padėtį Puerto Rike, JAV Mergelių Salose bei Floridoje. Prezidentas nurodė evakuoti Savanos miestą bei kitas pakrantėse įsikūrusias gyvenvietes. Daugiau uraganų Penktadienį „Irmos“ maršrutu ėmė judėti iki ketvirtos kategorijos sustiprėjęs uraganas „Jose“, nešantis vėją, kurio gūsiai siekia iki 240 km per val. greitį. Prognozuojama, kad audra turėtų pasiekti anksčiau šią savaitę „Irmos“ nuniokotas Šv. Bartolomėjaus ir Šv. Martyno salas. Vėlyvą penktadienį rytinę Meksikos pakrantę pasiekė pirmos kategorijos uraganas „Katia“. Be kita ko, šią šalį vakar sukrėtė ir stipriausias per pastarąjį šimtmetį žemės drebėjimas. Irma seen costing more than 1 billion euros in Saint Martin, Saint Barth https://t.co/I2zeFGtsoL pic.twitter.com/arvU3Xy2xz

