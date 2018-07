JAV prezidento vizitas Briuselyje ir Didžiojoje Britanijoje iš tiesų sukėlė nemažai prieštaringumo. Tačiau nauji kaltinimai, susiję su tyrimu dėl tariamo Rusijos kišimosi į Jungtinių Valstijų politiką, pasirodė pačiu netinkamiausiu metu. Dėl jų vėl kilo klausimų, ar D. Trumpo prezidentinė rinkimų kampanija iš tiesų gavo naudos iš slaptos V. Putino pagalbos siekiant perimti Baltųjų rūmų kontrolę. Ir tai tik vienas iš daug dėmesio sulaukiančių klausimų prieš pirmąjį rimtą dviejų lyderių susitikimą. Britai Rusiją kaltina panaudojus nervus paralyžiuojančią medžiagą viename Anglijos mieste. Be to, NATO sąjungininkai baiminasi, kad D. Trumpas nerimtai žiūri į Vakarų aljanso gynybą. Galiausiai tarp nerimą keliančių klausimų, formuojančių susitikimo foną, yra ir V. Putino parama Sirijos režimui. V. Putinas į Suomijos sostinę vyks po to, kai Maskvoje stebės Pasaulio futbolo čempionato finalą ir šildysis be jokių problemų praėjusio čempionato, pagerinusio Rusijos įvaizdį, šlovės spinduliuose. Prieš pirmąjį dvišalį viršūnių susitikimą Kremlius pareiškė, kad D. Trumpą laiko „derybų partneriu“. „Dvišaliai santykiai yra labai blogi, – penktadienį pareiškė Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas. – Turime pradėti juos taisyti.“ O D. Trumpas prieš susitikimą su V. Putinu ramiai leidžia savaitgalį žaisdamas golfą Škotijoje po audringo vizito Britanijoje, kur jis sukėlė šeimininkų šoką, smarkiai supeikdamas Theresos May „Brexit“ planus. Dmitrijus Medvedevas, Vladimiras Putinas AFP / Scanpix Dar didesnių bėdų transatlantiniam Aljansui kilo po to, kai D. Trumpas ėmėsi NATO lyderių Briuselyje ir juos sukritikavo dėl nepakankamų išlaidų gynybai. Jis taip pat sukritikavo Vokietiją už tai, kad ji iš Rusijos tiesia dujotiekį, kuris didžiausią Europos ekonomiką padarys Maskvos įkaite. Britanijoje D. Trumpą viso vizito metu lydėjo protestai. Dar daugiau jų laukiama Suomijoje. Tačiau šį kartą gėda jis turės dalintis su V. Putinu. Didžiausiame sekmadienį įvyksiančiame mitinge, pavadintame „Helsinkis skambina!“, daugiausia dėmesio bus skiriama klausimams, kuriuos yra apleidę abu prezidentai. Tai yra žmogaus teisės, demokratija, saviraiškos laisvė, nelygybė ir pabėgėlių likimas. „Ranka ranką“ Visų akys bus nukreiptos į pirmadienio popietę, kai D. Trumpas ir V. Putinas po dvišalio susitikimo Suomijos prezidentūroje surengs bendrą spaudos konferenciją. Iš pradžių ketinama surengti susitikimą „akis į akį“ vien su vertėjais, o vėliau bus įleistos delegacijos darbiniams pietums. Sąjungininkai su nerimu laukia, kad pamatytų, ar D. Trumpas su Rusijos prezidentu bendraus taip pat, kaip su kitais autokratais, įskaitant Kinijos prezidentą Xi Jinpingą ir Šiaurės Korėjos lyderį Kim Jong Uną. „V. Putinas yra įrodęs, kad moka labai gerai „nuskaityti“ žmogų ir jo charakterį, – sakė Vašingtone veikiančio Bukingso instituto užsienio politikos mokslinė bendradarbė Alina Poliakova, priminusi, kad V. Putinas buvo KGB agentas. – Jis girs D. Trumpą ir mėgins su juo užmegzti „ranka ranką“ stiliaus ryšį. Ir D. Trumpas reaguos į šią taktiką.“ Penktadienį D. Trumpas sakė: „Nevykstu turėdamas labai daug vilčių, tačiau galime pasiekti stebėtinų dalykų“. Amerikos prezidentas taip pat sakė, kad Rusijos atžvilgiu yra „gerokai griežtesnis“, nei skelbia „nesąžininga“ žiniasklaida. Jis taip pat teigė, kad „neabejotinai“ kels kišimosi į rinkimus klausimą. Donaldas Trumpas Reuters / Scanpix Jokio ekspromto Kiek anksčiau buvo paskelbta, kad dvylikai Rusijos karinės žvalgybos agentų buvo pateikti kaltinimai dėl kibernetinių atakų prieš demokratus, surengtų per 2016 metų JAV prezidento rinkimų kampaniją. Demokratų partijos lyderiai D. Trumpą iš karto paragino dėl tokių kaltinimų atšaukti susitikimą su V. Putinu. Po to, kai Baltieji rūmai atmetė tokį raginimą, demokratai pareiškė, kad D. Trumpas bent jau turėtų užtikrinti, kad jo nacionalinio saugumo komanda susitikimo su V. Putinu metu visuomet būtų šalia, kad „nebūtų jokio ekspromto“. Kai kas Vašingtone – kaip ir JAV sąjungininkai – nerimauja, kad D. Trumpas gali padaryti per didelių nuolaidų po to, kai anksčiau šiais metais Kanadoje vykusiame Didžiojo septyneto (G7) šalių viršūnių susitikime jis iškėlė klausimą, ar neatėjo laikas vėl priimti Rusiją į G7 klubą, nepaisant Maskvai taikomų sankcijų dėl Krymo aneksijos. V. Putinas turi mažiau priežasčių džiūgauti dėl D. Trumpo įvestų importo muitų šalims, tarp kurių atsidūrė ir Rusija, bei jo sprendimo pasitraukti iš Irano branduolinio susitarimo. D. Trumpas taip pat sako ketinanti spausti V. Putiną dėl sparčiai augančio Rusijos branduolinio arsenalo ir jo modernizavimo. Tačiau V. Putinui vien tai, kad D. Trumpas atsisės kitoje derybų stalo pusėje, jau yra „neformalus Rusijos, kaip didžiosios galios, pripažinimas“, mano politologas Aleksejus Malašenka.

