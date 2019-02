Nereikėjo ilgai laukti, kol vaizdo įrašas paplito internete. Daugelis gyrė gerą darbą padariusius žmones, rašo indianexpress.com.

Kašmyras (Indija) kovoja su pūgomis ir šalčiu, tačiau daugelio internautų širdis šildo vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip vyrai padeda nėščiai moteriai. Dėl slėnį užgriuvusios gausios pūgos kai kurios vietovės tapo izoliuotos ir nepasiekiamos. Tačiau kai nėščiai moteriai šiauriniame Kašmyre prisireikė nukeliauti į ligoninę, miestelio gyventojai suvienijo savo jėgas, kad jai pagelbėtų.

30 sekundžių trukmės išpopuliarėjusiame vaizdo įraše matyti, kaip žmonės gabena ant paskubomis sukurptų neštuvų gulinčią moterį, nors eiti per sniegą ir pūgą jiems buvo nelengva.

Šio įvykio vaizdo įrašu „Twitter“ pasidalino žurnalistas Ishfaqas Tantry.

„Siaučiant smarkiai pūgai žmonės gabena nėščią moterį į šiaurės Kašmyre esančią Šeri ligoninę. Pacientei atgabenti išsiųstas greitosios pagalbos automobilis tegalėjo nuvažiuoti iki Audoros kaimo, mat keliai tebėra uždaryti“, – rašė žurnalistas.

Ilgai netruko, kol vaizdo įrašas išpopuliarėjo. Daugelis gyrė gražiai pasielgusius žmones. „Tai yra žmogiškumas, vienybė ir santarvė. Viliuosi, kad mamai ir kūdikiui viskas gerai“, – rašė vienas iš daugybės vaizdo įrašo komentatorių.

Amid heavy snowfall people carrying pregnant lady towards Sheeri hospital in north Kashmir. Ambulance sent to carry the patient could reach upto Audoora village only as roads are still clossd. Video Courtesy #Riyaz #Kashmir #SnowDay pic.twitter.com/WJEPIvzFKE

— Ishfaq Tantry (@ishfaqtantry) February 7, 2019