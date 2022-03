Nerimo ženklai Moldovoje: Rusija kreipėsi su „prašymu“

Spaudimas ir įtampa Moldovoje auga – šalyje esanti Rusijos ambasada prašo rusų su jais susisiekti ir pateikti „diskriminacijos“ ir „agresijos“ pavyzdžių. Kadangi karas Ukrainoje grasinasi sukelti padarinių ir kaimyninėse šalyse, kai kurie baiminasi, kad kita šalis, esanti Rusijos taikinių sąraše, galbūt yra Moldova.

Žurnalistas Michaelas Birdas teigia, kad vietiniai „baiminasi, jog tai gali būti panaudota kaip pavyzdžiai, esą, Rusija turi ginti pavojuje atsidūrusius saviškius“.

Russian Embassy in #Moldova is asking Russians in the country to mail in examples of "discrimination"