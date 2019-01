Pirmiausia parlamentarai 296 balsais prieš 327 atmetė Leiboristų partijos pasiūlymą, kad turi būti priimti teisės aktai, užkirsiantys kelią šaliai kovo 29 dieną palikti Europos Sąjungą nesudarius oficialaus susitarimo.



Per kitą balsavimą parlamentarai 39 balsais prieš 327 atmetė Škotijos nacionalinės partijos (SNP) siūlytą pataisą, numačiusią, kad turi būti užkirstas kelias išstojimui iš ES be sutarties ir atidėtas išstojimo pagal ES sutarties 50-ąjį straipsnį procesas.

Šios pataisos autoriai pabrėžė, kad Velso ir Škotijos įstatymų leidėjai taip pat balsavo prieš premjerės Theresos May Briuselyje pasiektą susitarimą dėl „Brexit“.

Tuo metu 301 įstatymų leidėjas balsavo už Dominico Grieve'o pasiūlymą, tačiau 321 buvo prieš, taigi, ir jo siūlyta pataisa buvo atmesta.

Proeuropinių pažiūrų konservatorius ragino Vyriausybę suteikti parlamentui šešias dienas apsvarstyti alternatyvius „Brexit“ planus ir iki kovo pabaigos dėl jų balsuoti.

Bendruomenių Rūmuose antradienio vakarą atmesta ir opozicinės Leiboristų partijos narės Yvette Cooper pataisa, kuria Th. May raginta pratęsti „Brexit“ terminą, jei parlamentas iki vasario 26-osios nesuderins susitarimo. Už šią pataisą balsavo 298 įstatymų leidėjai, o prieš – 321.

Macronas: „Brexit“ susitarimas yra „geriausias įmanomas“

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį pareiškė, kad „Brexit“ susitarimas yra „geriausias įmanomas, ir dėl jo persiderėti neįmanoma“, nors britų premjerė siekia vėl sėsti su Briuseliu prie derybų stalo.

Šis Kipre viešinčio E. Macrono komentaras pasirodė Didžiosios Britanijos premjerei Theresai May paprašius savo šalies įstatymų leidėjų suteikti jai įgaliojimus iš naujo derėtis su Europos Sąjunga, po to kai parlamentas atmetė jos pasiektą susitarimą.

Over 2 years of ineptitude has led us to debating and voting on a @UKGOV position that's completely undeliverable. @SNP has proposed an amendment to extend article 50 working towards protecting the wishes and interests of Scotland. We must use our chance to escape the car crash pic.twitter.com/qKEEoFZu2T

— Ian Blackford (@IanBlackfordMP) January 29, 2019