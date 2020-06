Nerimas dėl antrosios koronaviruso bangos JAV: padėtis 22 valstijose blogėja, Meksika ruošiasi pikui

Remiantis „Reuters“ informacija, daugiau nei 18 mln. žmonių Kalifornijoje, įskaitant Los Andželo, Santa Klaros ir Fresno gyventojus, atsidūrė rizikingų vietų stebėsenos sąraše.

„Daugelis naujų į ligonines guldomų pacientų užsikrėtė namuose rengiamų susibūrimų – gimtadienių, vakarėlių ir laidotuvių – metu“, – sakė Olivia Kasirye, Sakramento apygardos visuomenės sveikatos reikalų direktorė, informuoja aljazeera.com.

Antradienį „Reuters“ pranešė, kad 22 Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstijose buvo užfiksuotas savaitinis koronaviruso atvejų augimas. Arizonos, Jutos ir Naujosios Meksikos valstijose per savaitę susirgimų COVID-19 infekcijų skaičius išaugo 40 proc. ar daugiau. Arizonoje šiuo metu 76 proc. intensyvios terapijos palatų yra užpildytos.

Kaip skelbia „Politico“, Teksas dvi dienas iš eilės fiksavo rekordinius hospitalizacijų skaičius. Šiaurės Karolina taip pat viršijo per parą į ligoninę nuo COVID-19 paguldytų žmonių skaičiaus rekordą, kuomet užfiksavo 774 tokius atvejus per parą, rašo CNN.

JAV užregistruoti 819 nauji mirties nuo COVID-19 atvejai





JAV per praėjusią parą užregistruota 819 naujų mirties nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, rodot trečiadienį paskelbti duomenys.

Iš viso šalyje užfiksuota 111 751 mirtis ir 1 973 803 užsikrėtimo COVID-19 atvejai, rodo Baltimorėje įsikūrusio universiteto duomenys.

JAV yra labiausiai nuo pandemijos nukentėjusi pasaulio valstybė – tiek pagal patvirtintų užsikrėtimo, tiek pagal mirties atvejų skaičių.

Pastarąsias dvi savaites per parą užregistruojamų mirčių skaičius nebesiekia 1 000, o balandžio viduryje per vieną parą buvo užregistruota per 3 000 mirties atvejų.

Tačiau per parą užregistruojamų naujų užsikrėtimo COVID-19 atvejų skaičius tebesiekia maždaug 20 tūkst., ir, iš pažiūros, suplokštėjusi susirgimų kreivė nesileidžia žemyn.

Kaip prognozuoja Masačusetso universiteto tyrėjai, nustatę 11 skirtingų modelių duomenų vidurkį, iki liepos 4 dienos aukų skaičius šalyje turėtų pasiekti apytiksliai 130 tūkstančių.

Argentinoje naujų atvejų per parą skaičius viršijo 1 000



Argentinoje pirmą kartą per parą patvirtinta daugiau nei 1 000 naujų koronaviruso atvejų. Antradienį šalies sveikatos apsaugos ministras pranešė, kad per praėjusias 24 valandas buvo užfiksuotas 1 141 naujas atvejis ir 24 mirtys. Nuo ligos protrūkio kovo mėnesio pradžioje Argentinoje naujuoju koronavirusu užsikrėtė 21 761 gyventojas, 717 mirė.

Lotynų Amerika tapo naujuoju pandemijos epicentru. Tiesa, Argentinoje nustatytas atvejų skaičius yra gerokai mažesnis nei kaimyninėse šalyse – Čilėje ir Brazilijoje. Praėjusią savaitę buvo pratęstas privalomas karantinas Buenos Airėse. Argentinos sostinėje yra daugiausia patvirtintų COVID-19 atvejų. Kitose šalies miestuose įvestos „privalomos ir prevencinės socialinio atsiribojimo taisyklės“.

Meksika įspėja, kad ligos pikas bus pasiektas tik po kelių savaičių



Meksikos sveikatos apsaugos viceministras teigia, jog koronaviruso protrūkis šalyje piką pasieks po kelių savaičių. Nepaisant to, Meksikoje pradedama leisti dirbti kai kurioms įmonėms.

„Piko dar nepasiekėme“, – spaudos konferencijos metu pareiškė Hugo Lopezas-Gatellis. Jo teigimu, susirgimų skaičius augs kiekvieną dieną. Prognozuojama, kad iki spalio mėnesio nuo naujojo koronaviruso šalyje mirs apie 35 tūkst. žmonių. Sveikatos apsaugos ministerija sakė, jog antradienį nuo COVID-19 mirė dar 596 gyventojai – aukų skaičius išaugo iki 14 649.

Brazilija vėl ėmė skelbti bendrą COVID-19 aukų skaičių



Brazilijos vyriausybė antradienį vėl ėmė skelbti bendrą koronaviruso epidemijos aukų skaičių, sulaukusi kaltinimų, jog bando nuslėpti sparčiai gilėjančios sveikatos krizės mastą.

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro vyriausybė praėjusį penktadienį liovėsi skelbti bendrą pandemijos aukų skaičių, pareiškusi, kad ima taikyti naują metodologiją ir savo kasdieniuose pranešimuose nurodys tik paros letalinių atvejų skaičių.

Po šio sprendimo virtinė įtakingų vyriausybės kritikų apkaltino ją manipuliuojant statistika, o Aukščiausiojo Teismo teisėjas Alexandre de Moraesas pirmadienį nurodė, kad vyriausybė turi grįžti prie ankstesnio formato.

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į teisėjo nutartį, antradienį pranešė, kad nuo koronaviruso infekcijos COVID-19 mirė dar 1 272 žmonės, o bendras letalinių atvejų skaičius padidėjo iki 38 406. Pagal šį rodiklį Brazilija užima trečią vietą pasaulyje po Jungtinių Valstijų ir Jungtinės Karalystės.

Ministerija nurodė, kad bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius padidėjo iki 739 503 ir yra antras didžiausias pasaulyje po JAV.

© Zuma Press / Scanpix

Ekspertai sako, kad šalyje, turinčioje 212 mln. gyventojų, atliekama nepakankamai testų, todėl tikrasis epidemijos mastas tikriausiai yra daug didesnis.

Sveikatos apsaugos ministerija kol kas neatsakė į naujienų agentūros AFP klausimus, kodėl buvo grįžta prie ankstesnio formato ir kaip ji planuoja elgtis ateityje.

J. Bolsonaro koronaviruso infekciją lygina su „nesmarkiu gripu“, į kurį perdėtai reaguojama. Jis atsisako paisyti sveikatos ekspertų rekomendacijų, kaip kovoti su epidemija, ir tvirtina, kad nurodymas žmonėms likti namie be reikalo griauna didžiausią Lotynų Amerikos ekonomiką.

Praėjusį penktadienį jis pagrasino išvesti savo šalį iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), kaltindamas šią Jungtinių Tautų agentūrą „ideologiniu šališkumu“. Antradienį panašios kritikos PSO pažėrė ir Brazilijos užsienio reikalų ministras Ernesto Araujo.

„PSO stinga nepriklausomybės, skaidrumo ir nuoseklumo. Užsienio reikalų ministerija su didžiuliu susirūpinimu stebi jos vaidmenį“, – sakė jis.

„Turime tai išsiaiškinti. Kalbame apie politinę įtaką, nevalstybinių subjektų poveikį Pasaulio sveikatos organizacijai“, – pridūrė ministras.

Grasindamas išvesti šalį iš PSO, J. Bolsonaro seka JAV prezidento Donaldo Trumpo pavyzdžiu. Amerikos lyderis praėjusį mėnesį nutraukė ryšius su šia Jungtinių Tautų sveikatos agentūra, kaltindamas ją šališkumu Kinijos naudai.

D. Trumpas tvirtina, jog Pekinas nuslėpė tikrąjį protrūkio, prasidėjusio 2019 metų pabaigoje Kinijos Uhano mieste, mastą, ir dėl to esą infekcija nevaldomai išplito po pasaulį.

Peru patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius viršijo 200 000



Peru patvirtintų užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejų skaičius viršijo 200 tūkst., antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Mirčių skaičius nuo COVID-19 šioje Pietų Amerikos valstybėje išaugo iki 5 738, o bendras užsikrėtimo atvejų skaičius siekia 203 736.

Per vieną parą užregistruota daugiau kaip 4 tūkst. užsikrėtimo atvejų ir 167 mirtys, skelbia ministerija.

Indijoje per parą patvirtinta beveik 10 tūkst. atvejų



Indija ir toliau fiksuoja spartų patvirtintų viruso atvejų skaičiaus augimą. Per praėjusią parą šalyje nustatyti 9 985 koronaviruso atvejai ir 274 mirtys, rašo aljazeera.com. Su 276 583 patvirtintais atvejais šalis dabar yra penkta daugiausiai atvejų turinti šalis pasaulyje, iš viso fiksuotos 7 745 mirtys.

Šis infekcijų šuolis fiksuotas tada, kai šalsi svarsto imtis karantino laisvinimo priemonių.

Irane nustatyta daugiau nei 2 000 naujų COVID-19 atvejų

Iranas trečiadienį pranešė apie daugiau kaip 2 tūkst. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų, o prezidentas Hassanas Rouhani šį COVID-19 protrūkio intensyvėjimą aiškina didesnės apimties testavimu.

„Atliekant daugiau testų, savaime suprantama, nustatoma ir daugiau atvejų“, – per televiziją transliuotame ministrų kabineto susitikime kalbėjo H. Rouhani.

Tačiau didelis pastarojo meto atvejų skaičius „neturi neigiamo aspekto, ir žmonės neturėtų jaudintis“, pridūrė jis.

© Sipa / Scanpix

Anot Sveikatos apsaugos ministerijos atstovės Sima Sadat Lari, per pastarąją parą užfiksavus 2 011 naujų užsikrėtimo atvejų, bendras jų skaičius Irane išaugo iki 177 938.

Pareigūnė pridūrė, kad per tą patį laikotarpį mirus dar 81 žmogui bendras aukų skaičius pasiekė 8 506.

Ministerijos duomenimis, nuo pranešimo apie šiitiškoje respublikoje nustatytus pirmuosius užsikrėtimo atvejus vasario 19 dieną buvo atlikta daugiau nei 1 mln. COVID-19 testų.

Irano oficiali statistika skeptiškai vertinama tiek pačioje šalyje, tiek užsienyje – nuogąstaujama, kad tikrieji skaičiai gali būti daug didesni.

Vėl augantis sergamumo lygis, kuris gegužės pradžioje buvo sumažėjęs, taip pat paplitę socialinio atstumo taisyklių pažeidimai kelia susirūpinimą valdžiai, vėl paraginusiai griežtai laikytis sveikatos apsaugos normų.