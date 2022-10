V. Putinas penktadienį surengė mitingą, kurio metu pareiškė, jog Rusija perims keturių Ukrainos regionų – Chersono, Donecko, Luhansko ir Zaporižios – kontrolę, po „referendumo“ rezultatų minėtose okupuotuose regionuose, kuriuos tarptautinė bendruomenė pripažino neteisėtais.

Rusijos lyderis kalbėjo minioms koncertu metu, kuriuo buvo siekiama atšvęsti teritorijų aneksiją. „Doneckas, Luhanskas, Zaporižia, Chersonas, Rusija! Amžinai kartu!“ – tokią žinutę buvo galima perskaityti Kremliaus Maniežo aikštėje pakabintame informaciniame skyde.

Vietiniai „Telegram“ ir „Twitter“ kanalai pasidalijo neredaguota vaizdine medžiaga, kuri buvo nufilmuota pačiame renginyje, bei kitais vaizdo įrašais, kuriuose, atrodo, valstybinės žiniasklaidos priemonės papildomai pridėjo šūksnius ir skanduotes.

Unedited footage from Putin’s recent war rally in Moscow appears to show complete indifference among the captive crowd of bussed-in state workers. It seems propagandists added cheers and chants in the editing room. Is anything in Russia not faked? pic.twitter.com/P8BOXEZh7b