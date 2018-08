Daugelyje Irano miestų ir gyvenviečių jau keletą dienų rengiamos pavienės demonstracijos ir streikai, tvyrant pasipiktinimui dėl vandens stygiaus, prastos ekonomikos būklės ir politinės sistemos trūkumų. Žurnalistai sekmadienį vakare skelbė apie gausių riaušių policijos pajėgų ir mažiausiai vieno šarvuotojo transporterio dislokavimą Teherano vakariniame priemiestyje Karadže, kuris yra vienas pagrindinių neramumų židinių. Mieste buvo atjungtas internetas, vyriausybei mėginant blokuoti informacijos apie neramumus skleidimą. Užsienio žiniasklaidos darbui taip pat taikomi griežti suvaržymai. Jungtinės Valstijos ketina atnaujinti sankcijas Iranui antradienį, prezidentui Donaldui Trumpui nusprendus pasitraukti iš 2015-aisiais pasiekto susitarimo dėl Teherano branduolinės programos. JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo sekmadienį pažadėjo pasirūpinti, kad „sankcijų bis griežtai laikomasi“. Pasak jo, spaudimo Teheranui tikslas – „užkirsti kelią Irano žalingai veiklai“. Dėl didėjančios įtampos jau smuko Irano valiutos kursas: nuo balandžio rialas prarado daugiau kaip pusę savo vertės. Šalyje taip pat aštrėja nuogąstavimai dėl didelio nedarbo, infliacijos ir reformų stygiaus. H. Rouhani ketina 21 val. 40 min. (20 val. 15 min. Lietuvos laiku) per televiziją kreiptis į tautą ir pristatyti vyriausybės priemones valiutai stabilizuoti bei sankcijų poveikiui mažinti. Irano valdžia vėlai sekmadienį atskleidė politiką valiutos keityklų atžvilgiu, leidžiančią be apribojimų ir mokesčių importuoti pinigus ir auksą. Taip pat buvo paskelbta, kad po nesėkmingo mėginimo fiksuoti rialo kursą, nulėmusio didelės juodosios rinkos atsiradimą, šalyje vėl bus atidarytos oficialios valiutos keityklos. Įtakingi religiniai lyderiai pastaruoju metu ragino sugriežtinti kovą su korupciją, o Irano teisingumo tarnybos sekmadienį pranešė, kad buvo areštuotas centrinio banko direktoriaus pavaduotojas Ahmadas Araghchi, atsakingas už valiutos keitimo operacijas, taip pat dar vienas valdininkas ir keturi prekiautojai valiuta.

