„Atsižvelgiant, kad šios teroristinės gaujos iš esmės yra tarptautinės, įgijusios rimtą parengimą užsienyje, jų puolimas Kazachstane galima ir reikia vertinti kaip agresijos aktą“, – per valstybinę televiziją „Khabar 24“ sakė prezidentas.

„Dėl šios priežasties, remdamasis kolektyvinio saugumo sutartimi, šiandien kreipiausi į KSSO valstybių vadovus, kad Kazachstanui būtų suteikta pagalba įveikiant šią teroristinę grėsmę“, – pridūrė K. J. Tokayevas.

Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija nusprendė į Kazachstaną laikinai permesti „taikdarių“ pajėgas, siekiant stabilizuoti ir normalizuoti padėtį, trečiadienį prieš vidurnaktį (Lietuvos laiku) paskelbė Armėnijos premjeras Nikolas Pašinianas. Armėnija šiuo metu pirmininkauja Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijai.

Nuo praeito savaitgalio visą Kazachstaną apėmę protestai, trečiadienį peraugę į protestuotojų susirėmimus su policija ir valstybinių įstaigų pastatų šturmą, yra didžiausias iššūkis Kazachstano autoritarinei valdžiai per kelis dešimtmečius.

Šalyje savaitgalyje kilo protestai prieš staigų suskystintųjų dujų kainų augimą. Žanaozeno mieste prasidėjusios demonstracijos vėliau išplito į kitus rajonus ir peraugo į masinius neramumus.

Protestuotojai, dabar keliantys ir platesnių politinių bei ekonominių reikalavimų, antradienį ir trečiadienį susirėmė su saugumo pajėgomis Almatoje.

Kaip praneša Kazachstano žiniasklaida, remdamasis Vidaus reikalų ministerijos informacija, per šias riaušes jau žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, taip pat buvo sužeisti 317 policininkų ir Nacionalinės gvardijos karių.

K. J. Tokayevas sakė, kad netoli didžiausio šalies miesto Almatos „teroristinės gaujos“ užpuolė vieną oro desantininkų bazę.

„Teroristinės gaujos kaunasi su [karo] mokyklų kariūnais. Šiuo metu vyksta mūšis prie Almatos su Kazachstano gynybos ministerijos oro desantininkų daliniu“, – kalbėjo jis.

Prezidentas pridūrė, kad riaušininkai šalyje užiminėja objektus, kuriuose laikoma ginklų.

Protesters seen raiding weapons from a National Security Committee building, spot the guy who nabbed himself a nice new RPG. pic.twitter.com/Qusib5yzbm