Neramumai prie JAV Kapitolijaus: automobilis rėžėsi į du policininkus, vienas iš jų mirė

Kapitolijaus policija (USCP) nurodė, kad incidentas įvyko patikros poste šalia JAV Kongreso būstinės. Transporto priemonės vairuotojas buvo pašautas ir sulaikytas.

„Įtariamasis sulaikytas. Abu pareigūnai sužeisti. Visi trys nugabenti į ligoninę“, – sakoma policijos „Twitter“ pranešime.

Du USCP pareigūnai naujienų agentūrai AP sakė, kad pašauto įtariamojo būklė yra kritinė. Vienas iš sužeistų policininkų buvo išvežtas į ligoninę policijos, o kitas – greitosios pagalbos automobiliu.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe