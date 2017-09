Po naujausio Madrido žingsnio – 13 Katalonijos regioninės vyriausybės pareigūnų sulaikymo – regiono vadovas Carlesas Puigdemontas taip pat sakė, kad Ispanijos valstybė „de facto suspendavo Katalonijos savivaldą“, be kita ko, sugriežtindama regiono finansų kontrolę.

Peaceful protesters shout "We will vote" to Spanish Guardia Civil officers in front of Dept of Economy #Catalonia pic.twitter.com/zXjJoEA1Y3 — Liz Castro (@lizcastro) September 20, 2017

Ši operacija surengta augant įtampai tarp Katalonijos ir Madrido dėl regiono lyderių planų spalio 1 dieną žūtbūt surengti nepriklausomybės referendumą.

Likus vienuolikai dienų iki planuojamo referendumo, buvo apieškoti regiono ekonomikos ir užsienio reikalų ministerijų bei prezidento administracijos pastatai.

Katalonijos lyderiai žada nepaklusti teismo nurodymui sustabdyti referendumo, kurį Ispanijos valdžia laiko neteisėtu, rengimą.

Vienas Katalonijos pareigūnas ragino taikiai pasipriešinti ir stoti ginti valdžios institucijų.

Citizens outside the Catalan Ministry of Economy are protesting against this police raid. They insist on their right to vote on 1 October. pic.twitter.com/faTw34eO6N

— This is Catalonia (@ThIsCatalonia) September 20, 2017