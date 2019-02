Protestuotojai reiškė nepasitenkinimą premjero Pedro Sanchezo derybomis su Katalonijos separatistais. Milžiniškos Ispanijos vėliavos, plevėsuojančios virš centrinės Kolumbo aikštės, šešėlyje demonstrantai mojavo mažesnėmis vėliavomis ir laikė plakatus su užrašais „Sustabdykite Sanchezą. (Skelbkite) rinkimus dabar!“ Vietos policija skaičiuoja, kad mitinge dalyvavo apie 45 tūkst. žmonių. Jis surengtas likus dviem dienoms iki didelio atgarsio sulaukusio Katalonijos separatistų lyderių teismo Madride pradžios. Mitingą organizavo centro-dešinės partija „Ciudadanos“, konservatyvioji Liaudies partija (PP) ir visai neseniai į Ispanijos politikos sceną įžengusi kraštutinių dešiniųjų „Vox“, taip pat saujelė mažesnių kraštutinių dešiniųjų grupelių. Juos piktina P. Sanchezo sprendimas užimti labiau kompromisinę poziciją derybose su Katalonijos nepriklausomybės siekiančiomis partijomis, kurių balsai yra itin svarbūs balsuojant dėl teisės aktų, kuriuos pateikė aštuonis mėnesius dirbanti P. Sanchezo mažumos vyriausybė. „P. Sanchezo vyriausybės laikas jau baigėsi“, – mitingo pradžioje pareiškė PP vadovas Pablo Casado. P. Sanchezas atėjo į valdžią birželį, remiamas Katalonijos nacionalistinių partijų, kurios kartu su juo balsavo už nepasitikėjimą buvusiu premjeru Mariano Rajoy, kurio partija PP buvo įsivėlusi į korupcijos skandalą. Apklausos rodo, kad jeigu dabar būtų rengiami parlamento rinkimai, „Ciudadanos“, PP ir „Vox“ kartu laimėtų daugumą ir galėtų iš premjero posto pašalinti P. Sanchezą. Šios partijos mitingą surengė po to, kai P. Sanchezo vyriausybę praėjusią savaitę sutiko, kad būsimose derybose su Katalonijos partijomis dalyvautų ir nepriklausomas „pranešėjas“. Dėl to dešiniojo sparno partijos premjerą apkaltino išdavyste. Visgi nepaisant to, kad vyriausybė nusileido, Katalonijos separatistų partijos vis tiek atsisako pritarti vyriausybės parengtam šių metų biudžetui. Jeigu P. Sanchezui nepavyks patvirtinti biudžeto, jis gali paskelbti parlamento rinkimus prieš 2020 metus, kai turi baigtis jo kadencija.

