Neramiame Malio regione per išpuolius žuvo 40 žmonių

31 žmogus žuvo per nakties ataką Ogosagu kaime, kuriame gyvena daugiausia fulanių tautos atstovai, nurodė vyriausybė. Pernai kovą čia buvo išžudyta 160 žmonių; dėl šio kraujo liejimo kaltinami dogonų kovotojai.

Naująją ataką įvykdė maždaug 30 užpuolikų, naujienų agentūrai AFP sakė kaimo vadas Aly Ousmane Barry, kuris pridūrė, kad nameliai ir derlius buvo padegti, gyvuliai buvo sudeginti ar pavogti.

Vienas vietos pareigūnas, kuris nenorėjo skelbti savo pavardės, anksčiau sakė, kad dingo 28 žmonės, ir dėl užpuolimo kaltino dogonų medžiotojus, bet šios informacijos negalima patvirtinti.

Pasak vietos pareigūnų, užpuolikai atėjo kelios valandos po to, kai iš rajono pasitraukė vyriausybinės pajėgos.

Vėliau penktadienį Gao regione patekę į pasalą žuvo aštuoni ir buvo sužeisti dar keturi kariai, socialiniuose tinkluose pranešė armija, nenurodydama, kas įvykdė šį užpuolimą Bentijos kaime.

Be to, penktadienį per karinės stovyklos Mondore užpuolimą žuvo dar vienas karys, pranešė saugumo pareigūnai.

Etninis smurtas Malyje įsiviešpatavo po to, kai 2012 metais šalies šiaurėje kilo džihadistų sukilimas, kuris nusinešė tūkstančius gyvybių ir išplito į kaimyninius Nigerį ir Burkina Fasą.