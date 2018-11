„Neprilygstamas rožinis deimantas“ Ženevos aukcione pasiekė kainos rekordą

Deimantą „Pink Legacy“, kažkada priklausiusį Oppenheimerių (Openheimerių) šeimai, dešimtmečius valdžiusiai deimantų kasybos kompaniją „De Beers“, nupirko amerikiečių prabangos prekių kompanija „Harry Winston“, priklausanti šveicarų grupei „Swatch“. „2,6 mln. dolerių (2,3 mln. eurų) už karatą. Tai pasaulio rekordas vienam rausvų deimantų karatui“, – sakė „Christie's“ padalinio Europoje vadovas Francois Curielis. „Šis akmuo man kaip deimantų Leonardo da Vinci", – pridūrė jis. 18,96 karato brangakmenis buvo atrastas vienoje Pietų Afrikos kasykloje prieš maždaug 100 metų, nurodė „Christie's“. Jis tikriausiai buvo nušlifuotas praėjusio amžiaus 3-iajame dešimtmetyje ir nuo to laiko nebuvo keičiamas. Naujieji savininkai deimantą iškart perkrikštijo į „Winston Pink Legacy“. Susiję straipsniai: „Pirmosios ponios“ turtai peržengė sveiko proto ribas: neištvėrė net jos pačios duktė Šio diktatoriaus tironija sunkiai protu suvokiama: po masinės egzekucijos prancūzams trūko kantrybė „Christie's“ juvelyrikos padalinio vadovas Rahulas Kadakia jį pavadino „vienu puikiausių pasaulio deimantų“. Stačiakampio formos briliantas priskiriamas aukščiausiai spalvinei kategorijai „fancy vivid“. Dauguma rausvų deimantų sveria mažiau nei karatą, o aukščiausiai spalvinei kategorijai priskiriamų daugiau kaip 10 karatų deimantų aukcionuose praktiškai nebūna. „Pink Legacy“ priskiriamas klasei „Type IIa“ – tai reiškia, kad jis chemiškai yra itin švarus. Į šią kategoriją patenka tik du procentai deimantų. „Šiuose brangakmeniuose yra labai menki azoto pėdsakai, jei jų išvis yra“, – sakė R. Kadakia. Jis pridūrė, kad „Type IIa“ deimantai dažnai būna „itin skaidrūs ir ryškūs“. Stačiakampio forma „Įsivaizduokite domino kauliuką su nupjautais kampais“, – neseniai naujienų agentūrai AFP sakė „Christie's“ tarptautinis juvelyrikos specialistas Jeanas-Marcas Lunelis, apibūdindamas neįprastą deimanto formą. Jis pažymėjo, kad „Pink Legacy“ nušlifuotas „klasikine stačiakampio forma“, ne taip kaip šiais laikais šlifuojami deimantai, kurie paprastai būna apvalesni ir turi daugiau briaunų. Klasikine stačiakampio forma tradiciškai šlifuojami balti deimantai ir retai – rausvi. „Christie's“ nurodė, kad „Pink Legacy“ yra „didžiausias ir puikiausias „Fancy Vivid Pink“ deimantas, kada nors pasiūlytas aukcionui“ ir pavadino šį brangakmenį neprilygstamu. „Tai turbūt gražiausias (pavyzdys), kada nors pasiūlytas viešame aukcione“, – sakė J.-M. Lunelis. „Christie's“ sakė, kad aukcionuose buvo pasiūlyti tik keturi rožiniai kategorijos „vivid“ deimantai, sveriantys daugiau kaip 10 karatų. Vienas jų, beveik 15 karatų „Pink Promise“, pernai lapkritį „Christie's“ aukcione Honkonge buvo parduotas už 32,5 mln. dolerių (28,9 mln. eurų). Ši kaina reiškia 2,176 mln. dolerių (1,93 mln. eurų) už karatą. Tai buvo ankstesnis kainos už rožinių deimantų karatą rekordas aukcionuose. „Pink Legacy“ rekordinė kaina sudarė kone pusę antradienio aukciono pajamų. Bendrai buvo gauta daugiau kaip 97,7 mln. eurų, sakė „Christie's“ atstovė Alexandra Kindermann. 86 proc. pasiūlytų daiktų sulaukė savo pirkėjų, bet didelis, 53 karatų širdies formos baltas deimantas, už kurį tikėtasi 2,7–4,4 mln. eurų, liko nenupirktas. Kitas šurmulį keliantis Ženevos aukcionas įvyks trečiadienį, kai „Sotheby's“ pardavinės Marijos Antuanetės deimantus ir perlus. Įspūdingos brangenybės, kurios viešumoje nebuvo matomos du šimtmečius, priklauso Italijos karališkosios Parmos Burbonų giminės 100 daiktų kolekcijai.

