„Santso stotis pradeda atkurti darbą po to, kai įvairios specialiosios tarnybos atliko reikiamus patikrinimus“, – sakoma policijos pranešime socialiniame tinkle „Twitter“. Barselonos policija kiek anksčiau pranešė evakavusi du traukinius pagrindinėje traukinių stotyje ir vykdanti patikrinimą dėl sprogmenų. Pasak pareigūnų, šių veiksmų buvo imtasi aptikus įtartiną lagaminą. Barselonos policijos atstovė sakė, kad trečiadienio rytą į centrinę miesto geležinkelio Santso stotį išvyko pareigūnų būrys, kuris specializuojasi sprogmenų srityje. Anot policijos, stoties saugumo pareigūnai 8 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku viename lagamine aptiko daiktą, panašų į sprogmenį.

