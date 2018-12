Dauguma autobusu važiavusių mokinių buvo 16–20 metų jaunuoliai. Per penktadienio pavakare atokioje vietovėje įvykusią nelaimę taip pat žuvo du mokytojai ir vairuotojas. Transporto priemonėje buvo iš viso 37 žmonės. Iš jų 22 žuvo įvykio vietoje, o dar vienas mirė ligoninėje. Keturiolika sužeistųjų gydomi. „Mūsų pirminiai vertinimai rodo, kad incidento priežastis buvo (per didelis) greitis“, – naujienų agentūrai AFP sakė policijos pareigūnas Belas Bahaduras Pandey. Nepale neretai įvyksta skaudžių eismo nelaimių, o jų dažniausios priežastys – bloga kelių ir transporto priemonių būklė bei neatsargus vairavimas. Prieš savaitę šalies vidurio regione per sunkvežimio avariją žuvo 20 žmonių, juo važiavusiu iš laidoduvių ceremonijos.

