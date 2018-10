Nepalo gelbėjimo tarnybos šeštadienį patvirtino visų devynių Pietų Korėjos alpinistų ekspedicijos narių žūtį per pūgą, nuniokojusią jų bazinę stovyklą prie Gurdža Himalo šalies centrinėje dalyje. Keista penktadienio nelaimė pribloškė alpinistų bendruomenę. Sekmadienį sraigtasparnis nuskraidino keturis kalnų gidus į ekspedicijos stovyklą, kurią nušlavė smarkus vėjas, pražudęs visą komandą ir jos narių palaikus išblaškęs 500 m spinduliu. „Visų devynių (alpinistų) palaikai surasti, komanda kelia juos žemyn“, – sakė sraigtasparnio pilotas Siddartha Gurungas, koordinuojantis palaikų paėmimo operaciją. Susiję straipsniai: Nepale per audrą žuvo mažiausiai aštuoni alpinistai Nepalo kalnuose sudužus sraigtasparniui žuvo šeši žmonės Bandymams pasiekti šią atokią vietą Daulagirio masyve Nepalo Anapurnos regione šeštadienį trukdė stiprus vėjas. „Bazinė stovykla atrodo taip, tarsi ten būtų sprogusi bomba“, – sakė Danas Richardsas iš JAV įsikūrusios pagalbos grupės „Global Rescue“, kuri padės paimti alpinistų palaikus. Ekspedicijai vadovavo garsus Pietų Korėjos alpinistas Kim Chang-ho, 2013 metais tapęs žmogumi, kuris per trumpiausią laiką įkopė į 14 aukščiausių pasaulio viršukalnių nenaudodamas deguonies atsargų. Alpinizmo ekspertai kelia klausimus, kaip patyrusi komanda galėjo žūti būdama dar bazinėje stovykloje maždaug 3,5 tūkst. m aukštyje. „Šiuo metu nesuprantame, kaip tai įvyko. Tokių ekstremalių vėjų tokiame aukštyje paprastai nebūna ir bazinės stovyklos normaliai parenkamos todėl, kad yra saugios vietos“, – sakė D. Richardas. Penki alpinistai iš Pietų Korėjos ir keturi gidai nepaliečiai nuo spalio pradžios buvo apsistoję stovykloje, įrengtoje 7 193 metrų Gurdža Himalo kalno papėdėje ir laukė, kol orai pakankamai pagerės, kad galėtų pasiekti viršūnę. Į šį kalną kopiama retai. Keista audra yra daugiausiai gyvybių pareikalavęs alpinizmo incidentas Nepale nuo 2015 metų, kai 18 žmonių žuvo Everesto bazinėje stovykloje per galingo žemės drebėjimo sukeltą laviną. Tuo tarpu 2014-aisiais 16 šerpų žuvo ant Everesto šlaitų, lavinai nusiritus per Khumbu ledokritį. Tų pačių metų spalį per pūgą Anapurnos regione žuvo daugiau kaip 40 turistų; dėl šios nelaimės buvo kaltinamas prastas orų prognozavimas ir silpni saugumo standartai.

