Nepalo premjeras Khadga Prasadas Oli per „Twitter“ pranešė gavęs pranešimą apie 25 žuvusiuosius ir apie 400 šimtus sužeistų žmonių. Pasak jo, į incidentą reaguoja saugumo pajėgos. Gelbėtojai ir sraigtasparniai su naktinio matymo įranga laukia, kol orai aprims, kad padėtų išgabenti iš kaimų sužeistuosius. Vyriausybės administratorius Rajeshas Poudelas sakė, kad aukų tikriausiai didės. Pasak jo, audra smogė daugeliui kaimų Baros rajone, esančiame maždaug už 120 km į pietus nuo sostinės Katmandu. R. Poudelas nurodė, kad policijos gelbėjimo tarnybų darbuotojai ir kariai mėgina pasiekti šio rajono kaimus, bet naktį tai padaryti sudėtinga. Sužeistuosius mėginama vežti į ligonines greitosios pagalbos ir lengvaisiais automobiliais, bet daugelį kaimiškų vietovių kelių užblokavo nuvirtę medžiai ir elektros linijų stulpai. Pasak R. Poudelo, daugiausiai žmonių žuvo arba buvo sužeisti dėl krintančių objektų, sugriuvus trobelėms arba virstant medžiams. Minėtame regione dauguma gyventojų yra ūkininkai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.