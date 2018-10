„Baltųjų rūmų pareigūnai kalba, kad jiems belieka tikėtis, jog jis (D. Trumpas) susilaikys neaptarinėjęs telefonu įslaptintos informacijos“, – rašo laikraštis. „The New York Times“ žiniomis, prezidentas turi tris „iPhone“, tačiau nė vienas iš jų nėra visiškai apsaugotas nuo galimo pasiklausymo. Du iš telefonų „kiek patvarkė“ Nacionalinio saugumo agentūros darbuotojai, todėl jie yra šiek tiek geriau apsaugoti, tačiau mažiau funkcionalūs. Trečias telefonas – prezidento asmeninis „iPhone“ – „nesiskiria nuo šimtų milijonų visame pasaulyje naudojamų „iPhone“, rašo dienraštis. D. Trumpas neatsisako šio telefono, nes skirtingai nuo kitų dviejų išmaniųjų telefonų, šiame jis gali saugoti savo kontaktus. JAV prezidentas telefonus turi keisti kas 30 dienų, tačiau D. Trumpas tai daro gerokai rečiau, argumentuodamas, jog tai sukelia rimtų nepatogumų. Anot „The New York Times“, Pekinas bando panaudoti informaciją, surinktą pasiklausant D. Trumpo telefoninių pokalbių, siekdamas neleisti, kad dar labiau paaštrėtų prekybinis ginčas tarp šalių. Dienraščio šaltiniai tvirtina, kad Kinija sudarė sąrašą asmenų, su kuriais reguliariai bendrauja Amerikos lyderis, „vildamasi per juos paveikti D. Trumpą“. „The New York Times“ pabrėžia, kad tarp Kinijos dėmesį atkreipusių asmeninių D. Trumpo kontaktų – verslininkai ir prezidento draugai Stephenas Schwarzmanas ir Steve'as Wynnas. S. Schwarzmanas yra investicijų bendrovės „Blackstone“ generalinis direktorius, o S. Wynnui anksčiau priklausė lošimų namų tinklas „Wynn Resorts“. S. Schwarzmano atstovas spaudai dienraščiui pareiškė, kad „Blackstone“ vadovui „buvo malonu abiejų valstybių vadovų prašymu atlikti tarpininko vaidmenį sprendžiant kai kuriuos reikšmingus dvišalius klausimus“. Milijardieriaus S. Wynno advokatas savo ruožtu pareiškė, kad šiuo klausimu neturi ką pakomentuoti žiniasklaidai. Kinija, anot dienraščio, savo pastangomis paveikti D. Trumpą smarkiai lenkia Rusiją.

