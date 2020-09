Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, per praėjusias dvi savaites, be to, smurto aukomis tapo 98 civiliai. Dar 230 buvo sužeisti. JAV specialusis pasiuntinys Zalmay‘as Khalilzadas tviterio žinutėje pareiškė apgailestavimą dėl augančio smurto.

Talibano ir vyriausybės delegacijos rugsėjo 12 dieną Katare pradėjo seniai planuotas taikos derybas. Stebėtojai prognozuoja sunkius ir ilgus pokalbius. Abi konflikto šalys prisiekinėja, kad nori nutraukti smurtą.

Talibanas nuo 1996 metų iki JAV vadovaujamos invazijos 2001-aisiais kontroliavo didelę dalį Afganistano. Vasario gale talibai pasirašė su JAV susitarimą, numatantį laipsnišką NATO karių atitraukimą iš Afganistano. Talibanas mainais įsipareigojo derėtis dėl taikos.