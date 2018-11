Adela Stanici antradienį naujienų agentūrai „Associated Press“ pasakojo, kad jos vyras statybininkas indaują įsigijo populiariame portale. Po kelių dienų, beruošdama vakarienę, ji išgirdo, kaip vyras ėmė garsiai šaukti: „Ateik greičiau pažiūrėti, ką radau.“ Priėjusi A. Stanici išvydo indaujoje buvusią metalinę dėžutę su pluoštu 500 eurų banknotų. Ji kartu su vyru suskaičiavo banknotus. „Buvome sukrėsti. Neužmigome visą naktį“, – pasakojo moteris. „Pamanėme, jog tai gali būti spąstai, pinklės, ir žinojome, kad turime grąžinti pinigus ten, iš kur jie atkeliavo“, – telefonu sakė Adela, kartu su vyru auginanti keturis vaikus. Moters sutuoktinis iš šalies vakaruose esančio kaimo nuvyko į miestą, kur gyveno indaujos savininkas. Šis atskleidė, kad baldas priklausė neseniai mirusiam jo tėvui. Susiję straipsniai: Rumunijos prezidentas: šalis nėra pasiruošusi pirmininkauti ES Rumunijos prezidentas vyriausybę pavadino demokratijos katastrofa ir teigė, kad šalis nepasirengusi pirmininkauti ES A. Stanici sakė, kad vyras, pageidavęs likti anonimu, nieko nenutuokė apie tuos pinigus. Pasak moters, jis atvažiavo į kaimą nežinodamas, kokia tai pinigų suma. „Kai jis išvydo pinigus, negalėjo patikėti savo akimis“, – pasakojo Adela. Jis už sąžiningumą atsidėkojo sutuoktiniams. A. Stanici nenurodė, kokio dydžio sumą gavo.

