Nematomos pandemijos pasekmės: mirčių nuo alkoholio skaičius JK pasiekė rekordines aukštumas

Nuo sausio iki rugsėjo dėl šios priežasties užfiksuota 5 460 mirčių. Tai yra 16 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2019-aisiais. Tai didžiausias alkoholio sukeltų mirčių skaičius, užfiksuotas nuo to laiko, kai 2001 m. pradėti rinkti tokie duomenys, rašo bbc.com.

Rekordiniai skaičiai sutampa su pirmuoju karantinu ir laikotarpiu po jo, rodo Nacionalinio statistikos biuro duomenys.

Pikas – 12,8 mirčių 100 tūkst. žmonių – buvo pasiektas per pirmuosius tris 2020-ųjų mėnesius. Tokia situacija išliko iki pat rugsėjo. Tai didžiausias užfiksuotas skaičius nei kada nors anksčiau.

Kaip ir ankstesniais metais, nuo su alkoholiu susijusių priežasčių mirusių vyrų skaičius buvo dvigubai didesnis nei moterų.

Ekspertų teigimu, koronaviruso pandemija duomenų rinkimo ir fiksavimo pobūdžiui didelės įtakos neturėjo. Tačiau nėra aišku, kiek ji prisidėjo prie minėtųjų mirčių.

Nacionalinio statistikos biuro atstovas spaudai Benas Humberstone‘as sakė: „Šiandienos duomenys rodo, kad per pirmuosius tris 2020-ųjų ketvirčius su alkoholiu susijusios mirtys Anglijoje ir Velse pasiekė aukščiausią lygį nuo pat to laiko, kai pradėjome rinkti duomenis. Nuo balandžio iki rugsėjo – per pirmąjį karantiną ir po jo – užfiksuoti didesni mirčių nuo alkoholio skaičiai lyginant su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais“.

„Tokios situacijos priežastys yra sudėtingos ir daugialypės, prireiks laiko, kol pandemijos poveikis su alkoholiu susijusioms mirtims bus iki galo suvoktas“, – aiškina B. Humberstone‘as.

„Piktnaudžiavimas alkoholiu stiprėjo pamažu“

63-ejų Johnas Slateris prieš kelerius metus kreipėsi pagalbos siekdamas išspręsti piktnaudžiavimo alkoholiu problemą. Vyriškis pasakoja, kad ši priklausomybė jį „pasiglemžė pamažu“, kai jis anksčiau numatyto laiko išėjo į pensiją ir ėmė rūpintis artimaisiais.

„Man reikėjo kažko, kas padėtų su tuo susidoroti, pabėgti – paguodą radau alkoholyje, – aiškina J. Slateris. – Iš pradžių nebuvo taip, kad gerčiau ištisai, alkoholis buvo tik priemonė, padedanti susidoroti su problemomis. Man visada patiko skirti laiko skanaus maisto gamybai. Valgydamas užsigerdavau taure vyno. Viena taurė virto dviem, vėliau – trimis taurėmis, galiausiai buteliu, dviem buteliais ir nebesuskaičiuojamu kiekiu butelių. Tada atėjo suvokimas, kad įklimpau į išties rimtą bėdą“.

„Kai tik pagalvodavau, kad privalau liautis gėręs, negalėdavau susidoroti ir to įgyvendinti, imdavau panikuoti ir išskubėdavau į parduotuvę“, – prisimena J. Slateris.

Iš Devono kilęs Johnas sako, kad labai baiminosi alkoholiko etiketės. „Tai vis dar reiškia milžinišką stigmą, kuri nepaprastai apsunkina problemos sprendimą ir judėjimą pirmyn“, – neabejoja vyriškis.

J. Slateris galiausiai sulaukė pagalbos ėmęs dalyvauti programoje „Drink Wise Age Well“. Šią programą organizuoja labdaros organizacija „We Are With You“. Pasak J. Slaterio, programa paremta „holistiniu“ požiūriu ir padėjo išspręsti problemas, susijusias su dar vaikystėje patirtomis traumomis. Daugiau jis alkoholiu nebepiktnaudžiauja.

„Svarbu orientuotis ne tik į tai, kad žmonėms reikalinga reabilitacija ir gydymas. Svarbu suprasti, kaip piktnaudžiavimas alkoholiu suintensyvėja, kai tampame izoliuoti, vieniši, netenkame darbo, jaučiamės nereikalingi ar kitaip pajaučiame apsunkusią gyvenimo naštą“, – dėsto J. Slateris.

Komentuodamas dabartinius duomenis, rodančius išaugusį su alkoholiu susijusių mirčių skaičių, J. Slateris pabrėžia, kad jei pats nebūtų sulaukęs pagalbos, veikiausiai būtų „grimzdęs vis giliau ir galiausiai nuskendęs“.

Jungtinės Karalystės Priklausomybių ligų gydymo grupė teigia nuo pat pandemijos pradžios iš pirmų lūpų žinojusi, kiek žmonių turi problemų dėl alkoholio.

„Privalome suprasti, kad mes kalbame ne apie plikus skaičius – už jų slypi žmonės“, – pabrėžia grupės gydymo vadovas Nuno Albuquerque‘as.

„Tai mamos, tėčiai, broliai, seserys, draugai, kolegos ir kaimynai, kurių gyvybes pasiglemžė alkoholis. Mūsų šalyje šios medžiagos vartojimas plačiai priimtas ir beveik skatinamas. Tačiau iš tiesų tai yra užvaldanti, priklausomybę sukelianti ir galiausiai gyvybei pavojinga medžiaga“, – įspėja N. Albuquerque‘as.