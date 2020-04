Nelikus turistų, atsigauna Tailando paplūdimiai

Turistų bastionuose Pukete ir Phang Nga suskaičiuota 11 kietaodžių vėžlių lizdų – tiek jų nebuvo per 20 metų. Šiai vėžlių rūšiai gresia išnykimas. Tailando žiniasklaida, be to, pranešė, kad buvo pastebėta daug paprastai retai matomų gyvūnų, tarp jų – diugoninių ir bangininių ryklių.

67 mln. gyventojų turinčioje šalyje dėl viruso krizės taikomi judėjimo ribojimai. Uždaryti parkai ir paplūdimiai. Iki šiol Tailande patvirtinta 2 700 infekcijos atvejų.