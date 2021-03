„Tai liūdna diena Europos Parlamentui... Tai yra akivaizdi politinio persekiojimo byla“, – po balsavimo per spaudos konferenciją sakė buvęs Katalonijos lyderis Carlesas Puigdemont'as.

2017 metų pabaigoje C. Puigdemont'as pabėgo iš Ispanijos į Belgiją, siekdamas išvengti baudžiamojo persekiojimo po nesėkmingo bandymo tų metų spalį atsiskirti nuo Ispanijos. Tuomet šalyje įsiplieskė rimčiausia politinė krizė per kelis pastaruosius dešimtmečius, o Madridas iškėlė C. Puigdemont'ui bylą dėl kurstymo maištauti.

Kiti du ieškomi asmenys yra buvę Katalonijos švietimo ir sveikatos ministrai Clara Ponsati ir Toni Cominas, kuriems taip pat yra pareikšti kaltinimai dėl kurstymo maištauti, nes jie padėjo organizuoti spalį įvykusį uždraustą referendumą dėl nepriklausomybės.

Be to, C. Puigdemont'as ir T. Cominas kaltinami lėšų grobstymu.

T. Cominas irgi gyvena Belgijoje, o C. Ponsati dirba Škotijoje.

2019 metais C. Puigdemont'as, T. Cominas bei C. Ponsati buvo išrinkti į Europos Parlamentą, todėl jiems buvo taikoma teisinė neliečiamybė.