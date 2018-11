Paradaiso ugniagesių atstovas sakė, kad miestas „beveik sunaikintas“.

„Dega visas miestas, – sako miesto tarybos narys Scottas Lotteris, kuriam pavyko evakuotis su visa šeima. – Tai baisu.“

Desperatiškai išsigelbėti bandantys miesto gyventojai papasakojo apie siaubingą chaosą evakuacijos maršrutuose, rašo „The Sacramento Bee“.

„Liepsnos siautėjo man iš kairės ir iš dešinės, – pasakoja 62 m. miesto gyventojas Wendellas Whitmore‘as, kuris mėgino išvažiuoti iš Paradaiso automobiliu apie 9 val. ryto. – Liepsnojo medžiai, degė visi namai. Gaisras siautėjo vos už metro nuo mano automobilio. Pamačiau, kad tirpsta automobilio langus juosianti guma. Tada ir nusprendžiau išlipti.“

Apie gaisrą „Camp Fire“ pareigūnams buvo pranešta apie 6.30 val. ryte. Manoma, kad iki 19.06 val. jis jau buvo išdeginęs 20 tūkst. akrų (8 tūkst. hektarų).

Gaisras taip greit plinta dėl pastovių vėjų ir perdžiūvusios žolės.

Breaking: Cal fire captain says that thousands of structures have been destroyed and multiple people are dead from #Campfire in Butte County, California. The captain said that the town of Paradise has been wiped out from the fire. pic.twitter.com/g18CzAQiLg— PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 9, 2018