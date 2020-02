Oro bendrovės „Pegasus Airlines“ laineris į Stambulo Sabihos Gokcen oro uostą atskrido iš Egėjo pajūrio miesto Izmyro, pranešė transliuotojas NTV. Turkijos transporto ministras Mehmetas Cahitas Turhanas paskelbė, kad per incidentą niekas nežuvo.

NOW: We are following reports of a plane accident at Istanbul's International airport https://t.co/TUGD6ycnI8

Įvykio metu buvo labai šlapia, o paskelbtose nuotraukose matyti sudužęs lėktuvas ir liepsnos viduje. Lėktuvo korpusas atrodo perlūžęs į tris dalis, per atsivėrusias skyles buvo evakuojami keleiviai.

It’s the second time in a month that a passenger plane of the same company skids off the runway in #Istanbul Sabiha Gokcen Airport.