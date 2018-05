Naujieji juodi ženklai geltoname fone paprastai įrengiami netoli tiltų ar viadukų ir, kaip praneša Lenkijos valstybinės įmonės PWPW (mūsų „Regitros“ atitikmuo – gamina ir išduoda vairuotojų pažymėjimus) naujienų portalas info-car.pl yra skirti tik kariškiams. Jie pastatomi ruošiantis pratyboms, kurių metu karinė technika juda bendrojo naudojimo keliais ir surenkami joms pasibaigus.

Automobilių, sunkvežimių ir motociklų vairuotojams šie ženklai netaikomi, tačiau gali tikėtis, kad jų įrengimo vietose yra didesnė tikimybė sutikti karinės technikos kolonas.

„Nebijokite jų, nes karinės technikos vairuotojams Lenkijoje galioja tos pačios pagrindinės eismo taisyklės kaip ir kitiems. Tai visų pirma taikoma eismui dešiniąja puse, greičio apribojimams, pirmomo klausimams ir kt. Paprastosios karinės transporto priemonės kelyje nėra privilegijuotos priemonės, išskyrus specialias išimtis, kai važiuoja įsijungę mėlynos spalvos švyturėlius ir garso signalus“, – paaiškino info-car.pl.

Karinės transporto priemonės bendrojo naudojimo keliais dažniausiai juda kolonomis, o jas lenkiantys vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad karinės technikos plotis gali būti didesnis už standartinius automobilius.

Apie 1,1 tūkst. Jungtinių Valstijų karinės technikos vienetų birželio pradžioje per pratybas „Kardo kirtis“ iš Vokietijos per Čekiją, Lenkiją ir Lietuvą vyks į Latviją. Lietuvą ši technika dviem maršrutais pasieks per vadinamąjį „Suvalkų koridorių“ – maždaug 100 kilometrų pločio Lietuvos ir Lenkijos pasienio ruožą, kuris iš Vakarų ribojasi su Karaliaučiaus kraštu, iš Rytų – su Baltarusija.