„Kalbu ne tik kaip kancleris, bet ir kaip ES Tarybai pirmininkaujančios (šalies lyderis): mums reikia aiškios reakcijos į Rusijos agresiją“ Rytų Ukrainoje, S. Kurzas sakė žurnalistams po derybų su ukrainiečių prezidentu Petro Porošenka. „Privalau pabrėžti, jog mus labai liūdina, kad situacija tebėra tokia paini“, – sakė 32 metų konservatorius, siekęs pagerinti Europos Sąjungos ryšius su Maskva. S. Kurzas paragino Rusiją „grįžti prie derybų stalo“ su Prancūzija ir Vokietija, sakoma Kijevo paskelbtose Austrijos kanclerio citatose. „Tai yra vienintelis formatas, kurį kol kas turime“, – sakė kancleris. Vokietija ir Prancūzija pastaraisiais mėnesiais siekė atgaivinti įstrigusį taikos procesą, kuriuo norima išspręsti jau ilgiau kaip ketverius metus besitęsiantį konfliktą Ukrainos rytuose. Tačiau Maskva atmetė bet kokių derybų galimybę artimiausioje ateityje, nes praėjusią savaitę buvo nužudytas apsišaukėliškos Donecko liaudies respublikos (DLR) vadovas Aleksandras Zacharčenka. S. Kurzas Ukrainoje vieši po to, kai V. Putinas rugpjūtį sudalyvavo Austrijos diplomatijos vadovės sutuoktuvių šventėje. Per vestuves nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip nuotaka šoka valsą su Rusijos prezidentu, o šis momentas sukėlė aštrią tarptautinės bendruomenės reakciją. Vienas aukšto rango ukrainiečių pareigūnas, norėjęs likti nežinomas, žurnalistams sakė, kad S. Kurzas pažadėjo Kijevui pateikti „paaiškinimą“ dėl to V. Putino vizito Austrijoje. „Šios vestuvės padarė didelės žalos Austrijos reputacijai Ukrainoje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį parašė Ukrainos ambasadorius Vienoje Oleksandras Ščerba. Per bendrą susitikimą su žurnalistais, P. Porošenka padėkojo Vienai už jos „stiprią paramą“ bei pridūrė, kad „jokios vestuvės... negali sustabdyti Rusijos agresijos“. Dėl temos jautrumo žurnalistams nebuvo leista Ukrainos ir Austrijos lyderiams uždavinėti jokių klausimų. Daugiau kaip ketverius metus besitęsiantis ginkluotas konfliktas tarp Kijevo pajėgų ir prorusiškų separatistų jau pareikalavo per 10 tūkst. gyvybių. Konfliktas įsiplieskė 2014-ųjų balandį, netrukus po to, kai Rusija aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį, Kijeve nuvertus prorusišką šalies prezidentą Viktorą Janukovyčių. Ukraina ir jos sąjungininkės vakaruose kaltina Rusiją, kad ši siunčia karius ir ginklus separatistams, siekdama pakurstyti konfliktą. Maskva atmeta šiuos kaltinimus, nors nenuginčijami įrodymai liudija, jog ji dalyvauja konflikte, be to, Rusija atvirai reiškia politinį palaikymą separatistams. V. Putinas buvo vienas iš maždaug šimto pietryčių Austrijos Gamlico kaimelyje rugpjūčio 18-ąją vykusių Austrijos užsienio reikalų ministrės Karin Kneissl ir verslininko Wolfgango Meilingerio vestuvių svečių. Vaizdo įrašas, kuriame nuotaka žemai nusilenkdama dėkoja V. Putinui už šokį žaibiškai paplito internete, o ministrės oponentai negailėjo jai kritikos. Tokie vaizdai iš šventės sukėlė abejonių dėl ministrės ir pačios Austrijos, ES narės, neutralumo. Tuo tarpu K. Kneissl tvirtino, kad V. Putinas į vestuves atvyko gavęs jos privatų kvietimą.

