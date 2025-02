„Nei Trumpui, nei Putinui savo planų neatskleisim“: Vokietijoje – pareiškimai dėl taikdarių Ukrainoje

Antradienio ryte per Vokietijos radiją „Deutschlanfunk“ pasiteirautas, kokia jo pozicija dėl taikdarių siuntimo į Ukrainą, gynybos ministras Borisas Pistoriusas viešas diskusijas ta tema taip pat vadino per ankstyvomis. „Nei kancleris, nei aš niekuomet to neatmetėme. Priešingai, abu sakėme, kad ne laikas apie tai diskutuoti“.