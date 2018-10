Agentūros DPA duomenimis, per tragišką incidentą oro uoste, esančiame ant maždaug 950 metrų aukščio Vaserkupės plokščiakalnio centrinėje Heseno žemėje, žuvo mažiausiai trys žmonės, iš jų - vienas vaikas. Nelaimė įvyko apie 15 val. 45 min. vietos (maždaug 16 val. Lietuvos) laiku esant giedram orui, kai lėktuvas nutraukė leidimosi manevrą ir mėgino vėl pakilti. „Bild“ leidinys, remdamasis vietos policija, pranešė, kad dar aštuoni žmonės buvo sužeisti. Išsamesnės informacijos apie įvykio aplinkybės ir priežastis kol kas nėra.

