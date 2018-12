M. Obama pirmą kartą per 17 metų šiame sąraše aplenkė buvusią JAV valstybės sekretorę Hillari Clinton. 2018 metų sąraše H. Clinton yra trečioje vietoje – ją taip pat aplenkė JAV aktorė ir televizijos laidų vedėja Oprah Winfrey. Ketvirtadienį paskelbto moterų, kuriomis amerikiečiai žavisi labiausiai, sąrašo pirmajame septintuke taip pat yra dabartinė pirmoji ponia Melania Trump, britų karalienė Elizabeth II, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir JAV Aukščiausiojo Teismo teisėja Ruth Bader Ginsburg, aktyviai kovojanti už moterų teises. „Gallup“ taip pat sudarė vyrų, kuriais Jungtinėse Valstijose žavimasi labiausiai, sąrašą. Pirmojoje jo vietoje yra eksprezidentas Barackas Obama, kuris šios pozicijos neužleidžia jau 11-ti metai iš eilės. Antroje vietoje atsidūrė dabartinis Amerikos lyderis Donaldas Trumpas, o po jo yra 43-iasis JAV prezidentas George'as W. Bushas ir popiežius Pranciškus. Amerikiečių apklausa buvo vykdoma gruodžio 3–12 dienomis. Respondentų buvo prašoma nurodyti vyrą ir moterį iš bet kurios pasaulio valstybės, kuriais jie žavisi labiausiai. Pirmą kartą tokį sąrašą „Gallup“ sudarė 1946 metais. Nuo to laiko sąrašai buvo sudarinėjami kasmet, išskyrus 1976-uosius.

