Ne JAV prezidentas, o seniai miręs jo tėvas pateko į Rusijos sankcijų sąrašą

Kovo 15 d. Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė sąrašą 13 JAV pareigūnų, kuriems uždrausta atvykti į šalį ir kurių sąskaitos Rusijos bankuose esą yra užblokuotos. JAV žiniasklaida praneša, kad rusai padarė klaidą oficialioje Amerikos prezidento Joe Bideno vardo rašyboje.

Į šį niuansą per spaudos konferencijoje atkreipė dėmesį Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki.

Paklausta, ar Baltieji rūmai sulaukė Rusijos įvestų „sankcijų“ daugeliui aukšto rango JAV pareigūnų, Joe Bideno atstovė atsakė: „Visų pirma, norėčiau pažymėti, kad prezidentas yra Bidenas jaunesnysis. Galbūt jie įvedė sankcijas jo tėvui, tegul ilsisi ramybėje!“.

J. Psaki taip pat pažymėjo, kad nė vienas iš Rusijos užsienio reikalų ministerijos sąraše esančių JAV pareigūnų neplanavo vizitų į Rusiją ir juo labiau nelaiko santaupų Rusijos bankuose.

„Nemanau, kad tai jus nustebins – nė vienas neplanavome kelionių į Rusiją, niekas iš mūsų neturi Rusijoje sąskaitų, prie kurių „nebeturime prieigos“, – sakė Baltųjų rūmų atstovė.

Jen Psaki trashes Putin’s sanctions; “President Biden is a junior, so they may have sanctioned his dad, may he Rest In Peace. None of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won’t be able to access.” pic.twitter.com/4JtkpTdadH