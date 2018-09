„20 parų“, – sakoma A. Navalno atstovės Kiros Jarmyš „Twitter“ žinutėje, paskelbtoje vėlai pirmadienį, Maskvos teismui paskyrus bausmę. Ši nutartis reiškia, kad 42 metų kovotojui su korupcija už dviejų opozicijos protestų organizavimą už grotų teks praleisti iš viso 50 dienų. Jis buvo sulaikytas pirmadienio rytą, vos buvo paleistas iš areštinės, atlikęs 30 dienų laisvės atėmimo bausmę už opozicijos mitingo organizavimą šių metų sausį. Nuvežtas į vieną policijos nuovadą, A. Navalnas laukė teismo posėdžio apie 8 valandas. Susiję straipsniai: Dar vienas smūgis rinkimuose – pavojaus signalas Putino režimui Rusų teisėsaugos pasityčiojimas: Navalnas vėl suimtas nespėjęs išeiti iš areštinės Naujausias nuosprendis susijęs su A. Navalno raginimu Rusijos gyventojams išeiti į gatves rugsėjo 9-ąją. A. Navalno organizuoto protesto data sutapo su visoje šalyje vykusiais rinkimais, per kuriuos rusai, be kita ko, rinko Maskvos merą ir daugelio regionų gubernatorius. Opozicijos lyderis buvo suimtas prie prasidedant rugsėjo 9-osios protestams, kai tūkstančiai žmonių išėjo į gatves ir daugiau kaip tūkstantis buvo sulaikyti, rodo vienos nepriklausomos organizacijos duomenys. A. Navalno sąjungininkai baiminasi, kad jam skirti du administracinio arešto laikotarpiai iš eilės gali reikšti, kad valdžia ruošiasi pradėti baudžiamąjį tyrimą prieš prezidento Vladimiro Putino pagrindinį kritiką. Tokiu atveju aktyvistui gali būti skirta ilga įkalinimo bausmė. Prieš teismui paskelbiant nutartį žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ paragino Rusijos valdžią paleisti opozicijos politiką. „Jis yra sąžinės kalinys, neįvykdęs jokio nusikaltimo“, – sakė „Amnesty“ padalinio Rusijoje direktorė Natalija Zviagina.

