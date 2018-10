Prezidento Vladimiro Putino kritikas sekmadienį buvo paleistas iš kalėjimo, kur už protestų prieš Kremlių organizavimą vieną po kitos atliko 30 parų ir 20 parų įkalinimo bausmes. Pirmadienį jis savo interneto svetainėje paskelbė, kad Vidaus reikalų ministerijos tyrėjai jį iškvietė apklausai ir kad jam turėjo būti pateikti kaltinimai šmeižtu. Tačiau kai jis nuėjo į nuovadą, įvykęs „keistas manevras“: tyrėjas jam ir jo advokatui pasakęs, kad jam nereikia tą dieną sugrįžti ir kad jie palaikys ryšį. Anksčiau šiais metais pareigūnai nuo sausio iki rugpjūčio atidėjo A. Navalno teismo posėdį dėl nesankcionuotų protestų, nors paprastai bylos nagrinėjimas teisme vyktų iškart po demonstracijos. Atrodo, kad taip buvo siekiama sudaryti sąlygas sulaikyti jį pasirinktu metu. Už grotų jis buvo regioninių rinkimų dieną rugsėjo mėnesį, kai ragino protestuoti prieš itin nepopuliarią pensijų reformą. Pasak A. Navalno, naujausias kaltinimas yra susijęs su jo 2015 metų pareiškimais apie buvusį Vidaus reikalų ministerijos tyrėją Pavelą Karpovą, svarbią figūrą rusų teisininko Sergejaus Magnitskio byloje. S. Magnitskis mirė Rusijos kalėjime 2009 metais. A. Navalnas 2015 metais rašė, kad P. Karpovui priklausė kone 1 mln. dolerių (0,86 mln. eurų) vertės butas ir keli prabangūs automobiliai, įskaitant „Porsche Cayenne“. Jis šaipėsi iš tyrėjo pareiškimo, kad tai yra dovanos. Pareigūnai iškėlė bylą dėl šmeižto ir 2016 metais atliko kratą A. Navalno namuose. Po to jis dvejus metus nieko apie šią bylą negirdėjęs. A. Navalnas nurodo, kad jau suėjo šios bylos senaties terminas. Kaltinimai šmeižtu nereiškia arešto, bet gali reikšti dideles baudas, sakė A. Navalnas ir pridūrė: „Kas žino, kaip Putino galvoje veikia sudėtinga ir išradinga teisinė mašina?“ P. Karpovas yra įtrauktas į JAV sudarytą rusų, siejamų su paslaptis viešinusio S. Magnitskio mirtimi, „juodąjį sąrašą“. S. Magnitskis jį kaltino stovint už vienos grobstymo schemos. 42 metų A. Navalnas sekmadienį išėjęs iš kalėjimo žurnalistams pasakė: „Jei kas nors mano, kad areštais... gali mus išgąsdinti ar sustabdyti, taip tikrai nėra.“ Pasak A. Navalno, naujausios teisinės problemos jį užgriuvo jam planavus atsakyti į keistą vieno įtakingo V. Putino sąjungininko kvietimą susikauti dvikovoje. Rusijos nacionalinės gvardijos vadovas Viktoras Zolotovas praėjusį mėnesį išvietė A. Navalną į dvikovą, kai jo įkurtas Kovos su korupcija fondas (FBK) paviešino savo tyrimą apie Gvardijos vykdytus pirkimus.

