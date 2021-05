„Trečias mano nusikaltimas, tiriamas aukščiausiosios tiriamosios instancijos, – tai teisėjos V. Akimovos įžeidimas. Tos pačios tetulės, kuri sufabrikavo bylą „dėl veterano įžeidimo“, sukrėtusią visus šalies teisininkus. Kaip konkrečiai įžeidžiau, irgi nenurodoma. Ir tiesiog: „Navalnas įžeidė – štai jam nauja baudžiamoji byla“.

Vasarį V. Akimova skyrė A. Navalnui 850 tūkst. rublių (9 439 eurai) baudą byloje dėl Antrojo pasaulinio karo veterano Ignato Artiomenkos šmeižto.



„Mano įtakingas nusikalstamas sindikatas auga, – naujame „Instagram“ įraše juokavo A. Navalnas. – Aš darau vis daugiau nusikaltimų.“

„Apskritai, aš esu nusikalstamo pasaulio genijus ir lėlininkas“, – tęsė jis.

Pasak opozicionieriaus, jam buvo pranešta, kad naujose bylose dalyvauja daugiau nei 20 tyrėjų.

Cituodamas Rusijos tyrimų komiteto, tiriančio sunkius nusikaltimus, vyresnįjį atstovą, A. Navalnas sakė, kad jis kaltinamas „pagrobęs“ aukas, skirtas jo įkurtam Kovos su korupcija fondui (FBK), ir teisėjos įžeidimu.

Jis taip pat kaltinamas sukūręs nekomercinę organizaciją ir raginęs rusus nevykdyti „savo pilietinių pareigų“, paskelbdamas internete tyrimą apie, kaip įtariama, prezidentui Vladimirui Putinui priklausančią nekilnojamojo turto imperiją, rašė A. Navalnas.

Sausį A. Navalnas paskelbė žurnalistinį tyrimą apie Juodosios jūros pakrantėje esančius rūmus, kuriuos, jo teigimu, V. Putinui pastatė rusų magnatai. Šis vaizdo įrašas „YouTube“ jau surinko daugiau kaip 116 mln. peržiūrų. Rusijos prezidentas savo ruožtu neigia, kad tas nekilnojamasis turtas priklauso jam.

A. Navalnas buvo sulaikytas sausį, vos grįžęs į Rusiją iš Vokietijos, kur nuo praėjusios vasaros gydėsi po apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga. Dėl apnuodijimo opozicionierius kaltina Kremlių, pastarasis tai neigia.

Šiuo metu A. Navalnas atlieka pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę kolonijoje netoli Maskvos dėl kaltinimų senoje byloje dėl sukčiavimo, kurie, jo teigimu, yra politiškai motyvuoti. Opozicionierius taip pat figūruoja keliose kitose bylose.

A. Navalnas apie naujas bylas jo atžvilgiu pranešė augant spaudimui opozicijos atžvilgiu, artėjant rugsėjį planuojamiems Rusijos parlamento rinkimams.

Kitą mėnesį teismas spręs, ar įtraukti A. Navalno regioninių biurų tinklą ir FBK į „teroristinių ir ekstremistinių“ organizacijų sąrašą.

Be to, Rusijos žemieji parlamento rūmai per pirmąjį nagrinėjimą praėjusią savaitę pritarė įstatymo projektui, kuriuo „ekstremistinių“ organizacijų nariams būtų uždrausta tapti įstatymų leidėjais.

Žemieji parlamento rūmai projektą nagrinės dar du kartus. Artimiausias nagrinėjimas numatytas vėliau antradienį.

Po šių dviejų nagrinėjimų patvirtintas įstatymas bus perduotas tvirtinti Federacijos Tarybai ir galiausiai – prezidentui V. Putinui. Visi šie žingsniai laikomi paprastu formalumu.